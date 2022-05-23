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Як жителям Києва, які дали притулок переселенцям, отримати компенсацію від держави: інструкція

19:33 23 травня 2022
Людина з валізою

Українці, які дали притулок людям, які вимушені залишити свої будинки, тікаючи від війни, можуть отримати компенсацію від держави.

Як розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, щоб отримати компенсацію, кияни мають самостійно внести відомості про житло, доступне для безкоштовного розміщення біженців, на веб-ресурсі «Прихисток». Також цю інформацію може внести райдержадміністрація, якщо власник житла напише відповідну заяву.

Заява пишеться у довільній формі, у ній вказують прізвища, імена та по батькові кожної розміщеної особи. Документ подають до ЦНАП Києва за місцем знаходження житла.

Відповідна заява подається і у день, коли переселенці їдуть або якщо їхня кількість змінюється. У документі вказується, що власник житла й надалі має намір давати притулок ВПО.

«Для отримання компенсації особа, яка розмістила ВПО, не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня закінчення звітного місяця, подає до ЦНАП заяву за встановленою формою та пред'являє відповідні документи, перелік яких розміщено на сайті. ЦНАПи міста Києва працюють з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00», — повідомили у КМДА.

Актуальну інформацію можна отримати і за телефонами: 202−60−38, 202−60−39.

Також компенсацію може отримати кожен роботодавець, який влаштував працювати внутрішньо переміщених осіб. За кожного працевлаштованого ВПО, за якого сплачується ЄСВ, держава виплачує роботодавцю по 6500 гривень щомісяця. Таке правило діє у період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Фото Pixabay

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