Реального автора фрази про російський корабель звільнено лише зараз: Держприкордонслужба зізналася в «обмані»

Автором фрази про «російський воєнний корабль», яку раніше приписували морпіху Роману Грибову, виявився прикордонник, який, на щастя, зараз вже знаходиться у безпечному місці.

Як повідомив «Українській правді» речник ДПСУ Андрій Демченко, прикордонна служба тримала все в таємниці, щоб не зашкодити людині, яка знаходилася в полоні. Не роблять це і зараз.

«Ім'я прикордонника, який промовив ці слова, не називали свідомо, бо розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він у безпеці», — відзначив Демченко.

За словами спікера, і ЗСУ, і ДПСУ намагалися публічно на цю тему не говорити через українців, які потрапили в полон до рашистів. А медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова певною мірою була операцією з інформаційного прикриття захисників острова Зміїний, які потрапили у полон. Серед них були і прикордонники, і воїни військово-морських, сухопутних та повітряних сил ЗСУ.

За словами Демченка, канал спілкування з морськими суднами був тільки у прикордонників на заставі, а не у морських піхотинців. Росіяни теж очевидно це усвідомлювали, тому серед полонених більше «відпрацьовували» прикордонників.

«В черговий момент погрози російським кораблем, між атаками російських сил на острів, прикордонник розуміючи, що ситуація складна, напружена, і слухати неодноразові погрози агресора йому набридло, перебуваючи біля радіостанції, відкрито висловив ворогу всім відомою фразою. Це було практично перед захопленням острова росіянами. Хлопець навіть не усвідомлював, що він зробив для України. Майже відразу ця фраза, демонструючи відвагу захисників острова, потрапила в публічну площину. А за кілька годин вона вірусно почала поширюватися. Тепер вона уособлює незламність України та її захисників», — відзначив він.

За словами спікера ДПСУ, запис розмови зробили прикордонники, які перебували за 50 кілометрів від острова, на материковій частині Одеської області в іншому прикордонному підрозділі. Вони слухали та записували розмови, що лунали в радіоефірі, аби фіксувати агресію російських кораблів у морі.

Нагадаємо, що 23 травня в Україні було погашено вже другу марку, яку присвячено славнозвісній фразі про «рускій воєнний корабль» та флагману чф рф «Москві», що вже пішов на дно.

Фото Ігоря Смілянського

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