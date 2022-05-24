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Вагітна мовчунка Тодоренко втекла з росії

9:42 24 травня 2022
Регіна Тодоренко

Одеситка Регіна Тодоренко, яка живе в Москві та мовчить про війну в Україні, на останніх місяцях вагітності втекла з Росії. Телеведуча, як ні в чому не бувало, відлетіла на Балі. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Інстаграмі. Поки в Україні від російських ракет гинуть її співвітчизники, діти, Тодоренко постить фото з кенгуру, згадує, як вона розтинала хвилі на борді, відволікається від проблем.

Поїздку на Балі вона називає втечею та терапією.

«За час подорожі розумієш, що зйомки за кордоном — не лише робота, а й можливість втекти, усамітнитися, змінити обстановку, поставити на паузу все, що лякає. Дати собі час та слухати свої думки», — пише Тодоренко у сторіс.

Також вона замислилася про народження дитини за кордоном. Можливо, вона з'явиться світ на Балі.
Де перебувають її чоловік та син, Тодоренко не афішує.

Нагадаємо, мовчазна позиція та повне ігнорування війни в Україні Тодоренко обурила українців. Телеведуча Катерина Осадча запропонувала позбавляти українського громадянства таких співгромадян.

Різко звернувся до Тодоренко також телеведучий Анатолій Анатоліч. Він назвав її зрадницею.

Поки в Україні триває війна, колишній хлопець Тодоренко загинув від російської кулі, вона розважала російську публіку в «Лужниках».

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