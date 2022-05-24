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Суспільство та люди

Трирічний Лео з Ірпеня разом із братом душевно переспівали Stefania

10:12 24 травня 2022
Трирічний Лео з Ірпіня

Трирічний Лео Буша з Ірпеня, який став зіркою мережі після того, як емоційно виконав «Ой, у лузі червона калина», разом із братом Елвіном душевно переспівали хіт гурту Kalush Orchestra Stefania, який завоював перемогу на «Євробаченні-2022».

Відео з хлопчиками опублікував в Інстаграмі їхній батько. Лео взяв у руки гітару і вдягнув панаму, як у соліста гурту Олега Псюка.

«Ми неймовірно вдячні @kalush.official за їхню працю, за сміливість сказати на весь світ такі важливі слова на підтримку України! Ми непереможні!» — написав Busha Sasha під відео.

«Маленькі козачки, наша гордість», «Які сонечки! Молодці», «Боже які ж вони добрі! 38 разів переглянула», «У вас неймовірні діти», «Ой, які молодчинки! Браво» , — пишуть у коментарях. Відео набрало понад 120 тисяч переглядів.

Нагадаємо, Лео також заспівав разом зі Святославом Вакарчуком у київському метро. Хлопчик росте у творчій українській родині. У свої 3 роки знає та співає хіти «Океану Ельзи». Леонард із батьками зараз перебуває на західній Україні.

Фото: instagram.com/bushasasha

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