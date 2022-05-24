У Кропивницькому суд засудив прихильника «руського міра» до розучування пісні «Батько наш — Бандера»

Суд у Кропивницькому ухвалив оригінальний вирок щодо 19-річного харків'янина, який на початку широкомасштабної російської агресії переїхав до Кіровоградської області та почав у мережі агітувати за «руській мір».

Як повідомив голова Кіровоградської облради Сергій Шульга, суд зобов'язав хлопця не лише вивчити напам'ять гімн України, IX розділ Конституції про територіальний устрій України, а й пісню «Батько наш — Бандера, Україна — мати!» та вірш Сосюри «Любіть Україну».

«Крім того, для закріплення матеріалу, він має прочитати повість Гоголя «Тарас Бульба» та роман Дімарова «І будуть люди», — додав Сергій Шульга.

Інтернет-користувачі оцінили креативність судді.

Нагадаємо, що восени минулого року одеський суддя Олександр Гарський засудив двох дрібних злодюжок до читання книг Марка Твена та Тараса Шевченка, а 26-річного хлопця, який вкрав мобільний телефон та 50 гривень із квартири знайомого — до читання трилогії Льва Толстого «Дитинство. Отроцтво. Юність.» та вірша Івана Франка «Строфи».

Фото Pixabay

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