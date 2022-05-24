Позитив вперше розповів про стосунки з танцівницею Юлією Сахневич

Учасник гурту MOЗGI Позитив (справжнє ім'я Олексій Завгородній), який втратив батька, вперше після розлучення прокоментував стосунки з танцівницею Юлією Сахневич і натякнув на новий роман.



Артист розповів програмі «Ранок з Україною», що зараз перебуває на західній Україні. Він винайняв недорогу квартиру, пише нові пісні та займається волонтерством. Позитив анонсував нового треку з Мішель Андраде.

«Це буде тріо артистів — я, Мішель Андрадe, а третє ім'я розкривати поки що не буду, нехай залишається секретом. Пісня вийшла дуже цікавою, але не форматною. Мені здається, раніше радіостанції її не взяли б. Але зараз творчість українських артистів дуже важлива у будь-якому стилі та прояві», — сказав Олексій.

Музикант разом із зірковими колегами продовжує працювати над акцією «Діти — дітям». До ініціативи приєдналася і танцівниця Юлія Сахневич, з якою музикантові приписують роман.

«Між нами точно… ми дуже добре дружимо, і вона зараз перебуває поруч. Навіть акція „Діти — дітям“ проходить за її підтримки — вона багато що вигадала і допомогла, за що я їй дуже вдячний. Ми справді бачимося, ми поряд… але, крім цього, нічого не скажу. Думаю, що це не на часі», — уникнув прямої відповіді Позитив.

Нагадаємо, Позитив став холостяком. Він розлучився з дружиною Анною після 13 років спільного життя.

Під час війни оголосили про розлучення також Надя Дорофєєва та Дантес. Їхній розрив став шоком для шанувальників.

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