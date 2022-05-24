«Мені ніколи не було так соромно за свою країну»: подав у відставку російський дипломат при ООН

Від путіна, на якого два місяці тому невдало робили замах, біжать дипломати. У відставку через війну проти України подав російський дипломат при ООН Борис Бондарєв. За даними «Радіо Свобода», радник постпредства росії при ООН в Женеві знаходився на дипломатській службі 20 років.

«На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму у роботі МЗС весь час зростав» , — написав Бондарєв на своїй сторінці у соціальній мережі LinkedIn.

Заява Бориса Бондарєва в LinkedIn

Дипломат наголосив, що «розв'язана путіним агресивна війна з Україною, а за фактом із усім західним світом, — не лише злочин проти українського народу, а й найтяжчий злочин проти народу Росії».

«За час дипломатичної служби мені ніколи не було так соромно за свою країну та роботу», — заявив Борис Бондарєв додавши, що російське МЗС більше не займається дипломатією, а «сіє брехню, розпалює ненависть і війну». Він написав, що через агресивну політику Москви «у Росії більше не залишилося союзників» .

Рупор Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи відставку Бориса Бонарьова, сказав, що дипломат виступив проти консолідованої думки російського суспільства.

«Пан Бондарєв більше не з нами, швидше, він проти нас» , — заявив прес-секретар путіна.

За даними російських ЗМІ, це не перше звільнення дипломатів із МЗС росії через війну з Україною, але перша офіційна публічна відставка.

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