«Уявіть, що у вас немає дома»: експерша ракетка світу, яка народилася в Москві, відкрито підтримала Україну

Колишня найкраща тенісистка світу в юніорському розряді Дар'я Гаврилова виступила зі схваленням рішення про недопуск спортсменів із росії та білорусі до участі в «Уїмблдоні», який має пройти з 27 червня по 10 липня в столиці Англії, а також підтримала Україну, в яку вторглася країна-агресор.

«Я безперечно підтримую українських гравців. Уявіть, що у вас немає дома. Відбуваються речі й гірші, ніж не грати на Уїмблдоні», — наводить слова Дар'ї сайт WTA.

Додамо, що Гаврилова народилася в Москві та до 2015 року представляла росію на змаганнях. Ставала переможницею двох юніорських турнірів «Великого шолома» — US Open-2010 у одиночному та «Ролан Гаррос"-2009 у парному розрядах. У «дорослій» кар'єрі виграла три турніри WTA, маючи австралійське спортивне громадянство. А в 2021-му, вийшовши заміж за «колегу по цеху» австралійського тенісиста Майка Савілла, стала повноцінною громадянкою країни Зеленого континенту.

Зазначимо, що далеко не всі підтримують рішення усунути російських та білоруських тенісистів від участі в «Уїмблдоні». Зокрема, за підтримку спортсменів із країн-агресорів по ділу дісталося від українця Сергія Стаховського зірковому Рафаелю Надалю, який входить до ради гравців АТР.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська тенісистка Марта Костюк кинула хлопця з Росії після початку війни.

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