Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Поряд зі зміною формули розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки на українців чекають і низка інших змін при отриманні виплат від держави.

Так, Мінсоцполітики має намір разом із Міністерством фінансів та Міністерством цифрової трансформації провести ретельну перевірку громадян, які отримують пенсії, соціальні виплати, субсидії та інші соцвиплати, скоротивши обсяг виплат як мінімум на 10%, передають ЗМІ.

Всі перелічені відомства звірять реєстри, що ведуться ними.

Зроблено це буде з метою виявлення:

громадян, які одержують пенсії на основі підроблених довідок;

осіб, які мають «липові» довідки про інвалідність;

тих, хто оформив соціальну допомогу одразу у кількох регіонах.

Перевірятимуть громадян на наступних етапах:

при зверненні за соцдопомогою;

у момент отримання допомоги;

після отримання виплат.

На кожному етапі перевірятимуться видані державними органами документи та різні відомості, зокрема:

інформація про зареєстровані транспортні засоби;

дані щодо порушення прикордонного режиму;

відомості про оформлення на митниці авто, що ввозяться з-за кордону;

виписки із банківських рахунків;

відомості про джерела прибутків.

У разі виявлення невідповідностей українці не лише перестануть отримувати соцвиплати, а й будуть зобов’язані повернути незаконно нараховані бюджетні кошти.

Нагадаємо, напередодні Рада проголосувала важливі зміни у пенсійному законодавстві, затвердивши преференції для військових пенсіонерів.

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