Ворог завдав ракетних ударів по Запоріжжю та Кривому Рогу, а також обстріляв Сєвєродонецьк: є загиблі та поранені

У ніч на середу, 25 травня, російська армія випустила Запорожжям, до якого зараз стягуються ворожі війська, чотири ракети, одну з яких ППО вдалося збити. Внаслідок обстрілу міста загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Також понад 60 будинків у приватному секторі пошкоджено, повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА).

«Зараз відомо про одну загиблу та трьох поранених внаслідок ранкових ворожих обстрілів м. Запоріжжя. Тільки в приватному секторі міста, за попередньою інформацією, відомо про 62 пошкоджені будинки», — йдеться у повідомленні.

Також перед ранком 25 травня окупанти завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, крилаті ракети влучили в промисловое підприємство, яке зазнало серйозних руйнувань. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, у Криворізькому районі вночі знову обстріляли з «Ураганів» Широківську та Апостолівську громади. Апостолове також частково залишилось без світла. На щастя, постраждалих внаслідок удару РСЗВ немає.

Ще однією гарячою точкою залишається Луганська область, де орки путіна намагаються захопити місто Сєверодонецьк, ведучи безперервний обстріл населеного пункту.

Внаслідок їх шквального вогню загинули шестеро людей і щонайменше вісім людей отримали поранення. Більшість ударів ворог завдавав поблизу бомбосховищ. Проте місто тримає оборону, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай .

Наслідки обстрілу жилого сектора Сєверодонецька

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За його словами, останніми днями, коли житловий масив обстрілюють безперервно, дістатися місця загибелі людини вкрай складно.

«Росіяни б'ють за скупченням людей. Так, вони знають, що на північнодонецькому „Азоті“ облаштовані бомбосховища, і направляють снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогові відомо, в яких школах є укриття — туди теж б'ють невипадково. Поблизу одного з навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників», — написав Гайдай.

За його інформацією, кількість пошкодженого за вчорашній день житла порахувати важко. Зруйновано два будинки у Сєвєродонецьку. По чотири — у Новодружеську, Врубівці та Камишевасі, по три — у Золотому та Тошківці, по два — у Катеринівці і Почечному, ще один — у Гірському.

Нагадаємо, раніше в Генштабі констатували активізацію застосування ворожої авіації для підтримки настання свого наземного угруповання, зокрема, і на Луганщині, де нині точаться інтенсивні бої.

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