Багаторазовий чемпіон Формули-1 став жертвою зухвалого пограбування

Чотириразового чемпіона Формули-1 Себастьяна Феттеля, який по завершенні 2020 року змінив «Феррарі» на «Астон Мартін», цього сезону переслідують неприємності.

Мало того, що зі старту нинішнього чемпіонату 34-річний німець набрав лише 4 очки, так ще й після Гран-прі Іспанії в Барселоні зазнав вуличного пограбування. За інформацією ESPN, Себастьян, ймовірно, забув закрити вікно у своїй машині, а коли повернувся, то виявив, що з салону зникли сумка з документами та навушники AirPods.

Спортсмен встановив розташування мобільної гарнітури (а разом із нею і злодія) по GPS-відстеженню, і, взявши напрокат електроскутер, погнався за зловмисником. Наздогнати його не вдалося, а ось навушники знайшлися — викинутими біля одного з магазинів. Зрештою, не вирішивши проблему власноруч, німець звернувся до поліції, де написав заяву.

Додамо, що свої чотири титули Феттель виграв у 2010--2013 роках, виступаючи за «Ред Булл». Із 2015-го виступав за «Феррарі», але поповнити свою колекцію чемпіонських титулів не зміг, ставши двічі другим та одного разу третім.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гонщик «Формули-1» Шарль Леклер залишився без годинника за 100 тисяч доларів, сфотографувавшись із фанатом.

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