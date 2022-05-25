Грози та 30-градусна спека: синоптики розповіли про погоду в Україні наприкінці весни та на початку літа

Згідно з прогнозами, в останню декаду травня в Україну повернеться тепла та суха погода, але ненадовго. Якої ж погоди нам чекати наприкінці весни та на початку літа? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У середу, 25 травня, грозові дощі можливі місцями на заході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень у Луганській області — плюс 18, а на заході подекуди повітря прогріється до 28 градусів тепла.

У четвер, 26 травня, грози накриють практично всі регіони України, крім заходу, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Вдень у Сумській області — 18 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті — до 26 градусів.

У п'ятницю, 27 травня, дощі пройдуть у північно-західних областях України, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. У Сумській області — плюс 19, на півдні місцями — до 26 градусів.

У суботу, 28 травня, дощі пройдуть практично в усіх регіонах, крім Криму та Донбасу, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. Прохолодно буде на заході, де місцями температура знизиться до плюс 16, а у південних областях та на сході місцями повітря прогріється до 26 градусів тепла.

У неділю, 29 травня, дощі з грозами пройдуть у західних та північних областях України. Швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначки плюс 15, найтепліше буде у Запорізькій та Луганській областях — плюс 26−27 градусів.

— У період з 30 травня до 2 червня переважатиме південно-західне перенесення повітряних мас над територією України. Атмосферні фронти принесуть нестійку погоду з грозовими дощами різної інтенсивності, — розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — У цей відрізок часу очікується тепла погода з температурою ночами 10−16 тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 17−23 вище за нуль, а ось на сході та південному сході 30 травня — 1 червня очікується спека до 25−30 градусів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», за словами народного синоптика Володимира Деркача, наступне літо здивує своїми сюрпризами: погода змінюватиметься досить часто, і іноді ці зміни матимуть радикальний характер. Таку думку синоптик висловив виданню «Телеграф».

«Літо 2022 року збереже тенденцію глобального потепління, але, на мій погляд, цього року воно не набере великих обертів, а наче зупиниться на тому піковому рівні, якого досягло в минулі роки», — зазначає Деркач.

За прогнозом народного синоптика, цього року влітку спостерігатимуться різкі зміни погодних умов.

Так, червень порадує помірним теплом із двома-трьома періодами спеки.

У липні на українців чекає погодний шарварок: на зміну спеці приходитимуть потужні дощі та шквали.

І лише серпень (особливо його перша половина) порадує справжньою літньою погодою. Хоча ближче до осені вже можна чекати дощів та прохолоди.

Фото · Pixabay

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