«Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й»: унікальний дорожній знак продають на аукціоні задля підтримки ЗСУ

24 травня Укравтодор виставив на благодійний онлайн-аукціон легендарний дорожній знак, створений на третій день повномасштабної війни. Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у фейсбуці.

«Як ви пам’ятаєте, після 24 лютого Укравтодор дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти було потрібно швидко, і 26 лютого ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили. Виставлений на аукціон дорожній знак — із Сумської області. На ньому, на жаль, є сліди від куль. 2 червня на благодійному онлайн-аукціоні в системі „Prozorro.Продажі“ продамо цей відомий дорожній знак. Стартова ціна за лот 50 тисяч гривень, або $ 1,5 тисячі».

Аукціон відбувається онлайн, тому участь можна взяти з будь-якої точки світу. Для цього потрібно зареєструватися до 18:00 1 червня за посиланням: https://bit.ly/3LAq3so. За словами Укравтодору новий власник знаку зможе встановити його в межах свого домогосподарства або в іншому місці, окрім доріг загального користування. Кошти з продажу перераховуються на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.

Раніше Укравтодор закликав розповідати окупантам правду про те, у скільки їхнє життя насправді оцінила влада рф.

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