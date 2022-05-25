«Сплачуємо податки до держбюджету, не працюємо на росії і рб, не приймаємо ставки від їхніх громадян»: заява Favbet

Українська компанія Favbet звертається до українських ЗМІ з проханням не розповсюджувати недостовірну інформацію щодо своєї діяльності. Хвиля негативного піару з фейковою інформацію щодо «несплати податків» та «співпраці з рф» має наклепницький характер та не відповідає дійсності, кажуть у компанії.

«За всю історію існування Favbet не працював на території рф. Реєстрація гравців з рф закрита, а рахунки гравців з рф — заблоковані. Favbet не мав ані офісів, ані ліцензій, ані платіжних засобів для клієнтів, тим паче не здійснював жодних маркетингових активностей. Підкреслюємо, на відміну від інших компаній, які працювали й досі працюють в рф напряму чи під виглядом ребрендингу, Favbet не працював і не працює на цьому ринку», — йдеться у заяві компанії.

Там наголрсили, що з 1 березня 2022 року Favbet зупинив оперування в білорусі: «Офіційна причина відходу з білоруського ринку — військові дії з боку агресора на території України. Повністю закриті букмекерські зали, сайт, офіс. Ліцензія здана. На відміну від інших учасників ринку, ребрендинг або продаж бізнесу не здійснювався — просто закрили».

Favbet старанно сплачує податки, співпрацює з фондом «Повернись живим», підтримує ЗСУ та волонтерів. Група компаній Favbet — сплатила до державного бюджету за ліцензії 216 150 000 грн та створила близько 700 робочих місць. Додатково до бюджету сплачено різних податків та зборів на загальну суму 20 791 263 грн. Favbet отримала дві ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у гральних закладах казино, ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів. Крім цього, компанії отримали двісті ліцензій на гральні автомати, двадцять вісім ліцензій на гральний стіл в т. ч. на гральний стіл з кільцем рулетки.

Жодній посадовій особі та засновникам групи компаній Favbet не пред’являлось підозр зі сторони контролюючих або правоохоронних органів. На цей час жодних кримінальних або адміністративних проваджень відносно групи компаній не існує.

Також компанія просить ЗМІ не розповсюджувати наклепи та фейки щодо діяльності благодійного фонду Favbet Foundation. З 2020 року фондом було реалізовано близько 100 благодійних ініціатив на суму близько 50 млн грн (в матеріальних та нематеріальних активах). Серед яких: придбання 4300 ПК для сільських бібліотек в 15 областях України, придбання 2100 плазмових телевізорів у дитячі будинки сімейного типу. На повному забезпеченні фонду зараз 2 дитячих будинки.

В перший місяць війни фондом було перераховано 1 млн грн. на рахунки ГО «Повернись живим» для потреб ЗСУ. Щомісячно з жовтня 2021 року Favbet Foundation перераховує 100 000 грн для реабілітації воїнів. 1 500 000 грн перераховано на потреби ЗСУ через офіційний рахунок НБУ. За 3 місяці війни було забезпечено логістичне перевезення понад 100 т гуманітарної допомоги за маршрутом Львів — Київська область. За рахунок Favbet придбано 100 комплектів амуніції для ТРО та ЗСУ. У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців із України, для безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, також надається психологічна підтримка.

В Favbet сподіваються на підтримку українських ЗМІ в боротьбі з фейками та наклепами.

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