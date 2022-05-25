За комуналку можна не платити, але за однієї умови

Деяким українцям дозволять не платити за комунальні послуги, проте лише у тому випадку, якщо громадянин був відсутній у житлі понад 30 днів і може довести це документально.

Про це розповіла заступник міністра громад та територій Наталія Хоцянівська.

«Сьогодні всі споживачі, якщо вони були відсутні за місцем реєстрації понад 30 днів, повинні звернутися до постачальників послуг, щоб їм не робили нарахування. Це не стосується приміщень, обладнаних лічильниками, потрібно ці показники подавати, а саме — повторювати ті, які були раніше. Це не поширюватиметься на послугу управління багатоквартирним будинком, і не стосуватиметься послуг на тепло», — каже вона.

Так, якщо людина більше 30 днів не знаходилася в приміщенні, вона повинна звернутися із заявою до постачальника послуг, а також додати хоча б один із наступних документів:

довідку про проходження лікування;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

довідку, що свідчить про службу у ЗСУ.

Ця довідка і буде підставою для того, щоб постачальник послуг зробив перерахунок.

Нагадаємо, з травня 2022 року в Україні змінилася формула розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг, а найближчим часом стартує і масштабна перевірка одержувачів пенсій та інших виплат.

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