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Гроші

Борги за комуналку спишуть лише за однієї умови

19:13 16 травня 2022
Пошкоджений будинок

Нещодавно Верховна Рада затвердила закон, згідно з яким, зокрема, під час дії воєнного стану заборонено примусове стягнення боргів за комуналку, однак за послуги ЖКГ все одно треба платити.

Борги можуть списати лише тим українцям, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій, але після того, як запрацює реєстр знищеного та пошкодженого житла, пише biz.today.ua.

У нього вноситимуть інформацію про нерухомість, яка або зруйнована вщент, або пошкоджена так, що непридатна для проживання. Поки реєстр не працює, людям, які втратили житло, продовжують нараховувати плату за комуналку. Її начисляють не за показаннями лічильників, а за нормативами споживання. Аналогічно нараховують плату за комуналку біженцям, які були змушені покинути свої домівки і зараз там не проживають.

У Мінсоцполітики заявляли, що після війни всі платежі перерахують відповідно до показань лічильників у будинках, що збереглися. А з тих, хто втратив житло, спишуть нараховані суми.

Нагадаємо, що під час воєнного стану комунальники не нараховуватимуть пені за прострочені платежі.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд відновив перевірки у компаніях, які надають українцям комунальні послуги. Зокрема, в енергетиці. Справа в тому, що споживачі почали активно скаржитися на необґрунтовані нарахування

Фото Генштабу ЗСУ

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