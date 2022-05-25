Як назавжди закласти дірки та тріщини в шифері: два простих способи (відео)

Дірки в шифері, що виникають після «прильоту» уламків ворожих снарядів, можуть завдавати чимало клопоту будь-якому власнику будинку, особливо якщо з'являються вони на даху або в іншому не дуже доступному місці.

Тим часом, ліквідувати їх не є великою працею, якщо під рукою є тканина, шматок пінопласту, невелика ємність і розчинник.

У цьому впевнений автор youtuve-каналу «На огляді ТБ».

Так, для ліквідації тріщини або дірки в шифері він рекомендує налити в баночку трохи розчинника, а потім розчинити в ньому невеликий шматок пінопласту.

Коли пінопласт розчиниться, стане клеєподібною масою.

Її потрібно трохи віджати, а потім нанести на шифер і розмазати. Після цього зверху накласти ганчірочку у вигляді латки, а зверху — ще один шар «клею».

Через невелику кількість часу латка підсохне і не пропускатиме воду. Автор відео показав, у якому стані знаходиться латка, яку він поставив на даху кілька років тому.

Ще один спосіб закриття тріщини в шифері показали автори іншого youtube-каналу.

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Нагадаємо, відповідно до ухваленого Радою закону, власники приватних будинків (житлових, дачних, садових) зможуть отримати компенсацію за зруйноване майно грошима, але їх можна буде витратити лише на відновлення будинку, а не на інші цілі.

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