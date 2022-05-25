34.64 / 35.63 36.60 / 37.79
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Як назавжди закласти дірки та тріщини в шифері: два простих способи (відео)

18:36 25 травня 2022
Як назавжди закласти дірки та тріщини в шифері: два простих способи (відео)

Дірки в шифері, що виникають після «прильоту» уламків ворожих снарядів, можуть завдавати чимало клопоту будь-якому власнику будинку, особливо якщо з'являються вони на даху або в іншому не дуже доступному місці.

Тим часом, ліквідувати їх не є великою працею, якщо під рукою є тканина, шматок пінопласту, невелика ємність і розчинник.

У цьому впевнений автор youtuve-каналу «На огляді ТБ».

Так, для ліквідації тріщини або дірки в шифері він рекомендує налити в баночку трохи розчинника, а потім розчинити в ньому невеликий шматок пінопласту.

Коли пінопласт розчиниться, стане клеєподібною масою.

Її потрібно трохи віджати, а потім нанести на шифер і розмазати. Після цього зверху накласти ганчірочку у вигляді латки, а зверху — ще один шар «клею».

Через невелику кількість часу латка підсохне і не пропускатиме воду. Автор відео показав, у якому стані знаходиться латка, яку він поставив на даху кілька років тому.

Ще один спосіб закриття тріщини в шифері показали автори іншого youtube-каналу.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Радою закону, власники приватних будинків (житлових, дачних, садових) зможуть отримати компенсацію за зруйноване майно грошима, але їх можна буде витратити лише на відновлення будинку, а не на інші цілі.

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Ірина Білик

«Це ганьба, він мене підставив!»: Ірина Білик обурилася несподіваним вчинком колишнього чоловіка

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

супутник

У ЗМІ назвали прізвища чиновників, які залишили ЗСУ без супутників в умовах війни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.