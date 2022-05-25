Бився з ворогом як справжній Герой: у Києві попрощалися із загиблим під Харковом бійцем 93-го ОМБр Едуардом Трепільченком

У Михайлівському соборі в Києві попрощалися із розвідником 93-ї ОМБр Холодний Яр Едуардом Трепільченком (позивний «Ахіллес»), який загинув під Ізюмом на Харківщині, де нині тривають жорстокі бої.

Воїн народився в нині непідконтрольному Луганську, там закінчив школу та юридичний факультет Політехнічного коледжу, а в 2012 році вступив до Луганського національного університету внутрішніх справ.

Проте навчання перервала війна — з початку російського вторгнення на територію України у 2014 році, Едуард не вагаючись став на захист України, приєднавшись до лав добровольчого батальйону «Донбас», повідомили у Facebook Дарницької районної адміністрації Києва.

Прощання з Героєм

Із загиблим попрощалися його побратими

Згорьована сім'я загиблого

В 2015 році Едуард вступив до лав Збройних Сил України до 93 ОМБр «Холодний Яр», у складі якої боронив суверенітет та незалежність держави до демобілізації у 2020 році, але з початком повномасштабного вторгнення російських військ воїн повернувся до 93 ОМБр «Холодний Яр» і 20 травня загинув як справжній Герой поблизу міста Барвінкове на Ізюмському напрямку.

Поховали Едуарда на Бортничанському кладовищі у Києві.

Нагадаємо, днями на батьківщині поховали і десантника Дениса Антіпова, який також загинув в боях під Ізюмом.

Фото facebook.com/darn.kievcity.gov.ua і Цензор

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