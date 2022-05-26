Жозе Моуріньо завоював п'ятий єврокубок у кар'єрі, вигравши з «Ромою» Лігу конференцій: відеоогляд фіналу

У середу, 25 травня, в Тирані на Національному стадіоні вперше в історії було розіграно трофей нового єврокубка — Ліги конференцій. У вирішальному поєдинку зійшлися італійська «Рома» з Жозе Моуріньо на чолі та голландський «Фейєноорд».

Ліга конференцій. Фінал

25 травня (середа)

«Рома» (Італія) — «Фейєноорд» (Нідерланди) — 1:0 (Дзаньоло, 32).

Португальський наставник римлян у своїй тренерській кар'єрі тріумфував зі своїми командами чотири рази в єврокубках — двічі в Лізі чемпіонів (із «Порту» в 2004-му та «Інтером» у 2010-му), а також по одному разу в Кубку УЄФА (із «Порту» у 2003-му) та його «спадкоємці» Лізі Європи (із «Манчестер Юнайтед» у 2017-му). Звичайно, зовсім не проти сеу Жозе був поповнити свою багату колекцію трофеїв ще одним.

До того ж фінал Ліги конференцій «вовки» розглядали як компенсацію за провальний сезон у серії А, де «Рома» посіла лише шосте місце та залишилася без Ліги чемпіонів. Утім, розпочався матч для римлян з не дуже приємної новини — вже на 17-й хвилині поле змушений був залишити через пошкодження Мхітарян, який тільки відновився від травми.

Проте цей факт не вплинув на гру підопічних Жозе Моуріньо, які, хоч і віддали ініціативу супернику, але почувалися впевнено на полі. Логічним виглядав і гол, який організували номінальні господарі — Манчіні довгим закиданням знайшов у штрафному майданчику Дзаньоло, той, зупиняючи м'яча грудьми, прокинув собі на хід, після чого м'яко перекинув воротаря, який кинувся в ноги, — 1:0.

У дебюті другого тайму у вболівальників римлян напевно додалося чимало сивого волосся на головах. Протягом кількох хвилин «Рому» двічі рятував каркас воріт — спочатку після подачі з кутового Манчіні зрізав м'яча в напрямку власних воріт, але поцілив у стійку, а невдовзі по воротах з-за меж штрафного майданчика вистрілив Маласія, і голкіпер римлян Руй Патрісіу перевів м'яча у хрестовину.

У схожому ключі, за переваги «Фейєноорда», проходив матч і надалі. Утім, якихось нерозв'язних завдань для захисників римлян підопічні Арне Слота не створили. Зрештою, «вовки» зберегли мінімальну перевагу до фінального свистка та стали першими в історії володарями трофею Ліги конференцій.

Таким чином, Моуріньо завоював перший титул із «Ромою», яку очолює з літа минулого року, і продовжив приємну для себе традицію — вигравати трофеї з кожним клубом, в якому португалець працює.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що німецький «Анйтрахт» тріумфував у Лізі Європи, вперше за 42 роки завоювавши єврокубок .

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter