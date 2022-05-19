«Айнтрахт» без жодної поразки вперше за 42 роки виборов єврокубок: відеоогляд фіналу Ліги Європи

У середу, 18 травня, визначився перший у сезоні володар єврокубка. У вирішальному поєдинку Ліги Європи на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» в іспанській Севільї зійшлися німецький «Айнтрахт», який здолав на шляху до фіналу знамениту «Барселону» та «Вест Хем» Андрія Ярмоленка, і колишній клуб Олексія Михайличенка шотландський «Рейнджерс».

«Айнтрахт» (Німеччина) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 1:1 (за пенальті — 5:4)

Голи: Борре (69) — Арібо (57).

Якщо клуб із Глазго став у нинішньому сезоні віцечемпіоном Шотландії, то франкфуртці фінішували у бундеслізі лише на 11-му місці, і єдиним їхнім шансом потрапити у наступному розіграші до єврокубків був тріумф у севільському фіналі.

Німецько-шотландське протистояння почалося ще вдень, коли іспанська поліція затримала п'ятьох уболівальників «Айнтрахта» (загалом німців на фінал приїхало 50 тисяч!) за масові заворушення та напад на фанатів «Рейнджерс» перед кафедральним собором Севільї.

На футбольному полі німці спочатку теж виглядали агресивніше, але до перерви, як і «Рейнджерс», який часом «огризався», забити не змогли (удари по воротах у першому таймі — 11:3, у площину — 3:1).

Другий тайм вийшов більш відкритим та результативним. На 57-й хвилині шотландці зусиллями нігерійця Арібо спіймали суперника на помилці — 0:1.

Щоправда, щоб відігратися, підопічним австрійця Олівера Гласснера вистачило менше, ніж 15 хвилин. Після прострілу з флангу бездоганно зіграв на випередження колумбійський форвард «Айнтрахта» Борре — 1:1.

У ігровий час суперники голів більше не забивали, і доля трофею другий сезон поспіль вирішувалася в серії післяматчевих пенальті (2021-го «Вільярреал» за 11-метровими переміг «Манчестер Юнайтед» — 11:10). У «лотереї» міцнішими нерви виявилися у німців — 5:4 (роковою для британців виявилася хиба досвідченого валлійця Ремзі, котрий вийшов на заміну на 117-й хвилині саме під серію пенальті).

«Айнтрахт», який не зазнав у боротьбі за титул жодної поразки, не лише через 42 роки знову виграв найважчий єврокубковий трофей УЄФА — 15-кілограмовий кубок (у фіналі Кубка УЄФА в 1980-му франкфуртці за правилом гостьового голу здолали «Боруссію» з Менхенгладбаха — 2:3 і 1:0) і заробив за успіх у Севільї 6,6 млн євро, але й вперше в історії клубу здобув пряму перепустку до групового турніру Ліги чемпіонів.

До речі, голкіпер шотландців Аллан Макгрегор у віці 40 років і 107 днів став найстаршим футболістом, який зіграв у фіналі Ліги Європи. Більше того, він лише третій футболіст у віці 40 або більше років, хто зіграв у фіналі єврокубка. Раніше таке вдавалося лише італійцеві Діно Дзоффу (41 рік та 86 днів у фіналі Кубка європейських чемпіонів у 1983-му) та голландцю Едвіну ван дер Сару (40 років та 211 днів у фіналі Ліги чемпіонів у 2011-му).

40-річний воротар "Рейнджерс" Аллан Макгрегор увійшов до історії футболу

Нагадаємо, що 25 травня у Тирані у вирішальному матчі Ліги конференцій зіграють італійська «Рома» та голландський «Фейєноорд», а 28 травня у протистоянні англійського «Ліверпуля» та іспанського «Реала» у передмісті Парижа Сен-Дені визначиться тріумфатор Ліги чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російські клуби через санкції УЄФА видворені наступного сезону з Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Фото Twitter UELfinal

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