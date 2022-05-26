«Я думав, що це кінець»: в авто олімпійського чемпіона з хокею на швидкості врізався трамвай

Олімпійський чемпіон і дворазовий володар Кубка Стенлі, легендарний чеський хокеїст 50-річний Яромир Ягр, який залишив НХЛ через 28 років після дебюту, потрапив у ДТП в Празі, повідомляє blesk.cz.

В електромобіль спортсмена, який продовжує виступати на професіональному рівні за «Ритиржі Кладно» (він також президент та співвласник хокейного клубу), на високій швидкості врізався трамвай. Щастя, що Ягру, за яким одразу приїхала його дівчина Домініка Бранішова, вдалося уникнути серйозних травм (хокеїст відбувся легким ушкодженням руки). Тест водія на алкоголь дав негативний результат.

«Це моя вина, — написав Яромир Ягр у Instagram. — Я намагався повернути, але машин було багато. Я не встиг зреагувати на трамвай, який їхав на високій швидкості. Я помітив його за пів метра від себе в останній момент. Я думав, що це кінець.

Я завжди вірив, що вища сила тримає мене за руку, і сьогодні я знову переконався в цьому. Дякую, Боже!

Я вибрався із машини KIA без травм. Але найголовніше, що з пасажирами у трамваї нічого не сталося".



Нагадаємо, що Яромир Ягр, який виступає під номером 68 (на знак протесту проти введення радянських військ у 1968 році до Чехословаччини), у 1991 та 1992 роках завоював Кубок Стенлі з клубом НХЛ «Піттсбург Пінгвінз», а у складі збірної Чехії він ставав олімпійським чемпіоном Нагано-1998 та двічі (у 2005 та 2010 роках) вигравав чемпіонат світу. У 2017 році найрезультативнішого форварда в історії включили до списку 100 найкращих хокеїстів НХЛ на думку самої ліги.

До речі, після вторгнення Росії на нашу землю Яромир Ягр усіляко підтримує Україну. Зокрема, легенда хокею зібрав понад 160 тисяч доларів для біженців з нашої країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під час матчу чемпіонату Швейцарії з хокею гравці провалилися під лід.

Фото instagram, Novinky. cz

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