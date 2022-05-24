«Ми переможемо тому, що в наших серцях є надія та любов»: Тіна Кароль виступила в Лондоні та вийшла на Марш матерів

Популярна співачка Тіна Кароль, яка виступила на благодійному вечорі в Каннах, побувала з візитом у Лондоні. Вона дала незвичайний сольний концерт. Співачка вийшла на сцену сама, виконала свої хіти, багато говорила з публікою та зачитала листи з війни. Не стримуючи сліз, Тіна зачитувала щоденники людей, які перебували в зоні бойових дій.

«Цей концерт не такий, як завжди: я вирішила сама вийти на сцену, адже цей душевний тягар неможливо розділити всім на сцені. Сьогодні цей концерт про наше єднання: ми, різного віку, різних професій, з різних міст і сьогодні — ми одна сім'я.

Україна єдина у своїй боротьбі. Кожен із нас сьогодні готовий на все заради перемоги. Ми переможемо тому, що у наших серцях є надія та любов, ми на своїй землі, ми хочемо зберегти нашу націю, мову. Ми — вільні люди, які ніколи не були і не будемо під чиїмось ярмом", — сказала Тіна Кароль зі сцени.

Також співачка зустрілася з послом України у Британії Вадимом Пристайком та вийшла на Марш матерів із закликом «Save children of Ukraine».

«Найуразливіше серце на світі — це материнське серце, яке сьогодні плаче щодня за всіма дітьми, бо чужих дітей не буває!», — сказала Кароль у своїй промові на марші.

Нагадаємо, під час благодійного вечора у Каннах для України було зібрано 75 тисяч євро.

Раніше Тіна Кароль побувала у Японії, де звернулася до світової спільноти.

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