Новий одноклубник Зінченка перед від'їздом до «МанСіті» забив шість голів у матчі Кубка Лібертадорес (відео)

Чемпіон Південної Америки-2021 у складі збірної Аргентини, 22-річний форвард «Рівер Плейт» Хуліан Альварес, який незабаром стане одноклубником Олександра Зінченка в англійському «Манчестер Сіті», назавжди вписав своє ім'я в історію клубу.

У матчі Кубка Лібертадорес (південноамериканський аналог європейської Ліги чемпіонів) з «Альянсою Лімою» з Перу аргентинці знищили суперника — 8:1, а талановитий нападник забив шість (!) м'ячів, чого у 121-річній історії «Рівер Плейт» раніше не вдавалося зробити жодному футболісту.

Нагадаємо, що ще в січні 2022 року «Рівер Плейт» та «Манчестер Сіті» домовилися про продаж Хуліана Альвареса в англійський клуб за 18,5 млн євро (з урахуванням бонусів сума трансферу може збільшитися до 27 млн). Влітку форвард, яким свого часу цікавився донецький «Шахтар», опиниться на Туманному Альбіоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний нападник Маріо Балотеллі забив п'ять м'ячів у поєдинку чемпіонату Туреччини.

Фото Twitter «Рівер Плейт»

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