«Пишаюсь тим, що я українець»: вінницький спортсмен став абсолютним чемпіоном світу з паверліфтингу

Іван Чупринко з Вінниці виборов золото на чемпіонаті світу з паверліфтингу з жиму лежачі. Змагання відбулись у місті Алмати (Казахстан). У ваговій категорії до 74 кілограмів, український спортсмен підняв 292,5 кілограма, отримавши звання абсолютного чемпіона світу. І це стало історичною перемогою, адже Іван здолав найтитулованішого чемпіона, японця Даікі Кодаму. В нього срібна медаль (282,5 кг), бронзовий призер — спортсмен з Казахстану (257,5 кг).

«Я Чупринко Іван, і я пишаюсь тим, що я Українець. У цей нелегкий для кожного українця час я маю честь представляти нашу державу на міжнародній спортивній арені. Саме зараз відбувся чемпіонат світу з жиму лежачи, де я у категорії до 74 кг вижав 292,5 кг, що відтепер є новим рекордом світу, — написав на своїй сторінці Іван Чупринко після перемоги. — Також даний результат забезпечив мені чемпіонство у даній ваговій категорії та лідерство в абсолютній першості! Я хочу показати, що Україна та українці — найсильніша нація. Це заслуга нашої командної роботи. А будь-якою командною роботою можна перемогти будь-якого ворога, чи не так? Слава Україні! Смерть ворогам!».

Крім Івана Чупринка, золоту медаль отримав харків’янин Олександр Чернишов. Серед ветеранів другої вікової групи, у ваговій категорії до 66 кг, спортсмен виборов звання чемпіона світу з результатом 160 кг, повідомляє Національна федерація паверліфтингу України. У категорії до 47 кг друге місце посіла Мотрунчик Оксана з Луцька з результатом 100 кг. У категорії до 52 кг вже вдруге чемпіонкою світу стала ще одна представниця міста Луцьк Ведмідь Оксана. Результат спортсменки — 135 кг. Бронзовою нагородою відзначилась Борщевська Альона з Дружківки. У ваговій категорії до 84 кг спортсменці підкорилась штанга вагою 112,5 кг. В командному заліку наша жіноча збірна посіла третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Харківщині загинув ветеран АТО та призер минулорічних «Ігор нескорених» Андрій Котовенко, який був чемпіоном України з жиму лежачи.

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