Справжнє свавілля: в окупованому Бердянську рашисти викрали українського рекордсмена-чемпіона

Російські окупанти вільно почуваються на тимчасово окупованих територіях, захоплених в Україні, і творять, що хочуть.

Зокрема, у Бердянську, що в Запорізькій області, рашисти викрали майстра спорту з пауерліфтингу 44-річного Сергія Певнєва. Про це повідомила Бердянська міська рада на своїй сторінці у Facebook, додавши, що інформацію передано до правоохоронних органів України та Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначимо, що Певнєв за свою кар'єру в пауерліфтингу зібрав повний комплект медалей на чемпіонатах світу («золото» у 2008-му, «срібло» у 2010-му та «бронза» в 2009-му), також вигравав Всесвітні ігри у 2009-му, є багаторазовим рекордсменом України.

У доробку Певнєва повний комплект медалей чемпіонатів світу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тесть футболіста збірної України Івана Петряка загинув на війні з російськими окупантами.

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