Український чемпіон світу та Європи став коригувальником вогню у рашистів (відео)

Серед затриманих українськими бійцями у Чугуєві Харківської області коригувальників вогню російських окупантів виявився знаменитий український важкоатлет, чемпіон світу та Європи серед юніорів, учасник двох Олімпійських ігор Геннадій Красильников, повідомляє «Цензор.Нет».

У мережі з'явилося відео із затриманням колись гордості українського спорту, а нині 45-річного зрадника, який свого часу займався евакуацією людей із зони проведення АТО.

Обережно! На відео є ненормативна лексика.

Зазначимо, що майстер спорту міжнародного класу Геннадій Красильников на Олімпійських іграх у Сіднеї-2004 посів у суперважкій ваговій категорії дев'яте місце, а на Олімпіаді в Афінах-2004 — четверте. Він призер чемпіонату Європи серед дорослих, чемпіон світу та Європи серед юніорів, а також триразовий чемпіон світу серед студентів.

На Олімпійських іграх-2004 в Афінах Геннадій Красильников фінішував за крок від п'єдесталу пошани

«Тепер — „на в'язницю“ Нехай ставить рекорди в камері!», «Це ж яким у**бком треба бути, щоб коригувати вогонь у своєму ж місті. Невже просто через гроші», «Боже, яка мерзота. У той час як спортсмени-патріоти гинуть, захищаючи Україну. А скільки такої мерзоти у тилових містах. Сидять падли та чекають «своїх», «Родичам загиблих треба таких гнид віддавати», — пишуть люди у коментарях до відео.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишнього воротаря харківського «Металіста» Вадима Кудікова звинуватили у держзраді.

Фото Костянтина Буновського, olympic-weightlifting.ru

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