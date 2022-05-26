Останні дні в Україні спостерігається справжній ажіотаж через сіль. Люди оббивають пороги супермаркетів, де замість солі — порожні полиці або закордонна продукція за захмарними цінами. Втім, лікарі радять не панікувати, тим паче надлишок солі — одна з небезпек для здоров’я людини. Яку загрозу вона несе і як зменшити кількість споживання без шкоди, розповіла кардіолог Неля Скрупська.

— Сіль є основним джерелом натрію в раціоні людини. Натрій необхідний для підтримання об’єму плазми, кислотно-лужного балансу та нормального функціювання нервової системи.

Однак надмірне споживання солі призводить до розвитку серцево-судинних захворювань та погіршення функціювання нирок. Максимальна денна норма споживання солі для дорослих — 5 г, тобто одна чайна ложка. Для дітей до 15 років ВООЗ рекомендує трохи зменшити й цю кількість. Обираючи між звичайною та йодованою сіллю, краще зупинитися на другій задля профілактики йододефіциту.

— Чому варто їсти менше солі та які наслідки її надмірного споживання?

— Високе споживання солі сприяє підвищенню артеріального тиску, збільшує ризик серцевих захворювань та інсульту. Водночас більшість людей щодня споживають у середньому 9−12 г солі, що вдвічі перевищує рекомендований максимальний рівень. За оцінкою ВООЗ, щороку можна було б запобігти 2,5 мільйона смертей, якби глобальне споживання солі було знижено до рекомендованого рівня. Споживання менш як 5 г солі на добу сприяє зниженню шансу розвитку серцево-судинних захворювань та ішемічної хвороби серця. Помітним маркером змін також буде зниження артеріального тиску.

— Як зменшити кількість споживаної солі?

— На перший погляд, зменшивши кількість солі, ми знизимо і якість свого життя. Адже смачна їжа є важливою частиною наших звичок та життєвого устрою. Однак обмежити кількість солі в раціоні можна й без збитків для смаку. Достатньо лише дотримуватися кількох порад при складанні раціону. По-перше, під час покупок у магазині слід читати етикетки харчових продуктів та вибирати ті, що мають нижчий вміст натрію. Намагайтесь уникати продуктів, у яких сіль стоїть на початку списку. Друга порада: готуйте їжу вдома, що б ви могли контролювати кількість солі в їжі. Замість неї можна використати домашні соуси або інші види спецій. Це не лише дасть змогу контролювати кількість споживаної солі, а й створить харчове різноманіття. Також намагайтесь не додавати сіль у їжу автоматично — спочатку скуштуйте її. Багато хто з людей додають сіль за звичкою, хоч це може бути й не обов’язковим.

І остання порада: спробуйте зменшити технологічно оброблені продукти в раціоні, за можливості обирайте альтернативу з меншим вмістом солі. Цей простий крок дасть змогу сильно скоротити її споживання, адже понад 70% солі ми споживаємо в складі готових продуктів — таких як хліб, готові соуси чи консерви. Готові соуси замініть на соуси домашнього приготування із використанням овочів та зелені замість солі. Батон, багет та темний хліб можна замінити на цілозерновий хліб (1 г солі на 100 г хлібу). Покупні консерви краще замінити домашніми, адже так можна контролювати вміст солі. Консерви, в’ялені й солоні м’ясні та рибні продукти краще замінити власноруч приготовленими стравами.

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