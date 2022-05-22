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Не по кишені песто? Приготуйте соус з кропу — і насолоджуйтесь неповторним смаком

14:30 22 травня 2022
соус з кропу

Такий соус підійде для заправки холодних супів, соковитих салатів, як намазка на бутерброди та приправа до шашликів. Рецептом поділилась кулінарка Оксана Ігнатишина.

Інгредієнти:

  • 200 г кропу — промити й відірвати гілочки.
  • 5 зубців часнику
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 80 г олії
  • 1 ч. л. солі

Приготування:

Кріп порізати та разом з рештою інгредієнтів збити блендером. Перекласти у стерилізовану ємність і щільно закрити кришкою. Зберігати в холодильнику, а також можна заморозити. Використовувати з різними стравами. Зокрема цей соус чудово поєднується з дієтичними ковбасками, які готуються швидко й усього з двох інгредієнтів.

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