Не по кишені песто? Приготуйте соус з кропу — і насолоджуйтесь неповторним смаком
Такий соус підійде для заправки холодних супів, соковитих салатів, як намазка на бутерброди та приправа до шашликів. Рецептом поділилась кулінарка Оксана Ігнатишина.
Інгредієнти:
- 200 г кропу — промити й відірвати гілочки.
- 5 зубців часнику
- 1 ст. л. лимонного соку
- 80 г олії
- 1 ч. л. солі
Приготування:
Кріп порізати та разом з рештою інгредієнтів збити блендером. Перекласти у стерилізовану ємність і щільно закрити кришкою. Зберігати в холодильнику, а також можна заморозити. Використовувати з різними стравами. Зокрема цей соус чудово поєднується з дієтичними ковбасками, які готуються швидко й усього з двох інгредієнтів.
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