Не по кишені песто? Приготуйте соус з кропу — і насолоджуйтесь неповторним смаком

Такий соус підійде для заправки холодних супів, соковитих салатів, як намазка на бутерброди та приправа до шашликів. Рецептом поділилась кулінарка Оксана Ігнатишина.

Інгредієнти:

200 г кропу — промити й відірвати гілочки.

5 зубців часнику

1 ст. л. лимонного соку

80 г олії

1 ч. л. солі

Приготування:

Кріп порізати та разом з рештою інгредієнтів збити блендером. Перекласти у стерилізовану ємність і щільно закрити кришкою. Зберігати в холодильнику, а також можна заморозити. Використовувати з різними стравами. Зокрема цей соус чудово поєднується з дієтичними ковбасками, які готуються швидко й усього з двох інгредієнтів.

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