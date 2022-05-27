«Українцям вхід заборонено»: у Чехії спалахнув скандал через «написи» на бутіках

Англомовний чеський онлайн-журнал Prague Morning опублікував у соцмережах фотографії, на яких деякі магазини Праги нібито забороняють вхід українцям через те, що вони «не кладуть на місце речі» і «залишають по собі все догори дном».

Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Denik.cz.



«Ми щойно отримали ці дві фотографії. Українцям заборонено заходити до кількох празьких магазинів», — опублікував у соцмережах журнал Prague Morning.

Фото із соцмереж

Ця публікація викликала обурення у соцмережах.

Тим часом, деякі коментатори заявили, що ці фото фейкові. Наприклад, один кореспондент стверджував, що мешкає по сусідству з одним із цих магазинів і ніколи не бачив на ньому таких табличок.

Самі ж представники чеського видання Denik зайшли в один із вказаних у публікації магазинів, але такого напису у вітрині не побачили. Також і продавець був здивований такою інформацією, заявивши, що вони ніколи не мали таких табличок.

За словами Марсели Абдель Фаттах, власниці одного з магазинів, які потрапили у скандал, їй тепер щодня доводиться відповідати на десятки повідомлень та претензій.

«До нас звертаються клієнти та знайомі, і я маю всім пояснювати, що це фейкова фотографія», — скаржиться жінка, додаючи, що це забирає у неї дуже багато часу.

Denik спробував зв'язатися із редакцією Prague Morning. Там відмовилися розкрити походження фотографій, проте наполягали на їхній справжності. Втім, невдовзі скандальні фото зникли і зі сторінок видання.

Крім того, деякі коментатори звернули увагу на те, що вказані фото почали активно використовуватися для антиукраїнської пропаганди інтернет-тролями, а також почали дружно поширювати російські ЗМІ.

В результаті всього вище сказаного напрошується висновок, що вкидання зробили громадяни росії, пропаганда якої намагається будь-що дискредитувати українців, і не гребує при цьому нічим.

Нагадаємо, адвокат відповів на всі запитання читачів «ФАКТІВ», які знайшли притулок у Чехії.

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