«Можна отримати 5000 крон допомоги»: все, що повинні знати українські біженці в Чехії

Чехія — одна з тих країн, які масово приймають громадян України, покинувших свої домівки аби врятуватися від повномасштабного вторгнення росії. У біженців в чужій країні виникає безліч запитань. Тому адвокат практики судових спорів Юрій Мельник підготував відповіді на самі актуальні.

— Громадяни України з біометричним паспортом можуть в'їхати до Чехії та перебувати на її території до 90 днів без візи, — пояснює Юрій Мельник. — Не потрібно подавати заяву, однак ви зобов’язані оформити медичне страхування та повідомити до поліції у справах іноземців протягом 3 днів після прибуття до Чеської Республіки. Жителі України повинні упродовж 3 днів після приїзду до Чеської Республіки звернутися в Регіональний центр допомоги Україні, який є в кожному обласному місті в Чехії.

Крім того, така реєстрація проводиться також відділеннями поліції для іноземців. У Чехії новоприбулим з України будуть видавати візи тимчасового захисту (чеською цей статус називається dočasná ochrana). Такі візи видаються на рік — але не пізніше ніж до 31 березня 2023 року. Це передбачає наразі пакет нових чеських законів, разом відомих як lex Ukraine, який щойно набув чинності. Не виключено, що цей термін можуть у майбутньому продовжити, якщо того вимагатимуть обставини. Правом на тимчасовий захист, отриманий у Чехії, можна скористатися тільки на території Чехії (і загалом у Європейському союзі — тільки в тій країні, яка надала такий статус).

За словами фахівця, в центрах допомоги українці отримують безплатний медичне страхування, пропозицію щодо тимчасового розміщення для проживання (до 1 місяця), інформацію щодо можливості навчання для дітей, пошуку роботи тощо, також здійснюється реєстрація для отримання одноразової матеріальної допомоги.

— У центрах також є відпочинкові кімнати зі всім необхідним, тому якщо особа приїхала до Чехії й не маєте тут знайомих, ви повинні відразу їхати в найближчий Регіональний центр допомоги Україні, — продовжує Юрій Мельник. - Реєстрація громадян України у центрах допомоги здійснюється за будь-яким документом, що посвідчує особу (закордонний паспорт, внутрішній паспорт громадянина України, пенсійне свідоцтво, для дітей в разі відсутності паспорту — за свідоцтвом про народження).

З проханням про тимчасовий захист можуть звернутися також ті українці, які станом на 24 лютого вже легально короткостроково перебували в Чехії — за безвізовим режимом чи з короткостроковою візою — і тепер не можуть повернутися додому через бойові дії. Також право на тимчасовий захист мають і близькі родичі таких українців, навіть якщо вони не мають українського громадянства.

Для безкоштовного медичного обслуговування необхідно отримати «Тимчасову картку страхування VZP ČR», тобто потрібно зареєструватися в страховій медичній компанії Чехії (яка видасть цю картку). Цю картку особі потрібно мати з собою під час відвідування лікаря, завдяки чому вона має право на повністю оплачене медичне обслуговування. В Чехії створили так звані UA POINT, де всі українські біженці, які цього потребують, отримають медичну допомогу. На місці надається невідкладна медична допомога дорослим, дітям та підліткам, а в разі підвищеного інтересу приймає і гінекологічно-акушерська поліклініка. Надаються послуги перекладача. Інформаційна лінія Міністерства охорони здоров'я для українських громадян, оператори говорять українською: +420 226 201 221, після набору номера треба натиснути 8. У Чехії є багато організацій, які безкоштовно надають первинне житло біженцям з України. Це Управління у справах біженців Міністерства внутрішніх справ, Центри підтримки інтеграції.

Крім того, громадяни України можуть негайно подати заяву на отримання допомоги на проживання, житлової надбавки та невідкладної медичної допомоги.

— Іноземець з тимчасовим захистом (візою), який проживає на території Чеської Республіки, може в тому місяці, в якому була видана віза, отримати гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон, — каже адвокат. — Для громадян України, які втікають від війни, це на практиці означає, що, якщо їм надано тимчасовий захист, вони можуть претендувати на цю допомогу. Особа може подати заяву на отримання гуманітарної допомоги в електронному вигляді через додаток або в будь-якому контактному офісі Центру зайнятості Чеської Республіки, залежно від місця фактичного проживання. Перед першою виплатою гуманітарної грошової допомоги необхідно відкрити банківський рахунок в Чехії. Для того, щоб Центр зайнятості Чеської Республіки виплатив вам гуманітарну грошову допомогу якомога швидше, необхідно відкрити банківський рахунок в Чехії.

Безкоштовний банківський рахунок можна відкрити в банку ČSOB. Для громадян з гуманітарною чеською візою банк відразу вкладає на рахунок 2500 чеських крон допомоги. Якщо особі надали тимчасовий захист, вона отримали першу гуманітарну грошову допомогу, і у неї немає достатньо коштів для забезпечення ваших основних потреб (їжа, одяг, ліки тощо), вона може звернутися до Центру зайнятості Чеської Республіки через електронну заяву про другу гуманітарну грошову допомогу. Якщо її доходи, соціальні та майнові умови є такими, що не дозволяють їй забезпечувати свої основні потреби, тобто їжу, гігієнічні потреби тощо, то вона має право на подальшу виплату гуманітарної допомоги.

Як правило, дитячий садок вибирається відповідно до місця проживання, там оплачується навчання і шкільне харчування. Плата за навчання не поширюється на обов’язкову дошкільну освіту.

— Початкове навчання проходить в початковій школі і розраховане на дітей від 6 років, — пояснює Юрій Мельник. - Обов’язкова освіта триває 9 шкільних років. У 2021/22 навчальному році обов’язкова шкільна освіта поширюється на дітей, що народилися в період з 01.09.2006 по 31.08.2015 . З вересня 2022 року обов’язкове шкільне навчання буде поширюватися на дітей, що народилися в період з 01.09.2007 по 31.08.2016 . Старші учні будуть включатися в класи відповідно до віку.

Якщо особа вирішить записати дитину в початкову школу, вона може зробити це в будь-який час, у тому числі подати заяву на прийом з вересня 2022 року. Однак можливо, що в початковій школі зараз може не бути вільного місця, і тому їй можуть відмовити. В цьому випадку ситуацією займеться засновник або крайова адміністрація, яка призначить іншу школу, в якій буде місце для дитини. Середня освіта здійснюється в середніх школах, і можуть бути прийняті абітурієнти, які закінчили обов’язкову шкільну освіту або отримали базову освіту. Якщо у громадянина України немає свідоцтва про попередню освіту, його можна замінити заявою під присягою (афідевітом). Заявники з-за кордону підтверджують право на проживання, що робиться пред’явленням візової наклейки в закордонному паспорті або запису про надання тимчасового захисту в закордонному паспорті або без паспорта.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яку грошову та іншу допомогу надають українським біженцям у Польщі.

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