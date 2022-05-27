В Україні за добу вбито 150 «москалів некрасивих» та знищено 7 танків ворога: дані Генштабу ЗСУ (відео)

З початку нападу на нашу країну путінської орди в Україні загинули 29 750 російських військовослужбовців, яких Андрій Данилко називає «москалями негарними» та непроханими гостями.

Такі дані наводяться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Минулої доби втрати рашисти втратили 150 осіб особового складу, 7 танків, 11 бойових машин піхоти, 6 артилерійських систем і безліч іншої військової техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Найбільші втрати російські військові зазнали на Авдіївському напрямі.

А під Бахмутом українською артилерією було знищено склад боєприпасів рашистів.

Нагадаємо, за даними Генштабу, українськими воїнами за минулу добу тільки на Донецькому та Луганському напрямках було відбито 12 атак ворога, знищено танк, п'ять артилерійських систем, п'ять одиниць бойової броньованої техніки та п'ять автомобілів, а підрозділи ППО збили ще один ворожий вертоліт Ка-52., крилату ракету та БПЛА типу «Орлан-10» Ще одна крилата ракета стала здобиччю винищувача Повітряних сил Збройних Сил України у Чернівецькій області.

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