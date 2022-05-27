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Український боксер відлупцював на чемпіонаті Європи росіянина, який виступав під чужим прапором (відео)

11:23 27 травня 2022
Ярослав Харциз&nbsp;— Павло Федоров

У столиці Вірменії Єревані триває чемпіонат Європи з боксу за участю атлетів із 39 країн. Одразу вісім українських боксерів під керівництвом головного тренера збірної Леоніда Лоївського пробилися до чвертьфіналу та продовжують боротьбу за медалі.

Зокрема, харків'янин Ярослав Харциз у ваговій категорії до 63,5 кг упевнено переміг росіянина Павла Федорова (уродженця Івановської області), який виступав на турнірі під прапором Сербії. Нагадаємо, що боксерів країни-агресора не допустили до участі у континентальній першості через вторгнення в Україну.

Після поєдинку Ярослав залишив патріотичний пост у Instagram.

«Всі перемоги для нашого сильного народу», — написав Харциз.

А ось ще один наш чвертьфіналіст чемпіонату Європи — киянин Іван Сапун (до 80 кг) після перемоги у стартовому поєдинку просто у рингу вигукнув «Слава Україні!», отримавши гучну відповідь із зали.

Додамо, що, окрім Харциза та Сапуна, до чвертьфіналу європейської першості пробилися українці Дмитро Замотаєв (до 51 кг), Ельмір Набієв (до 54 кг), Михайло Дзясько (до 57 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), чинний чемпіон світу Юрій Захарєєв (до 71 кг) та Роберт Мартон (до 92 кг).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон України з боксу Олег Прудкий загинув у бою з російськими окупантами.

Фото IBA

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