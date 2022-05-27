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Ізраїль не дозволив постачати до України ракети Spike: у чому причина

14:25 27 травня 2022
ракети Spike

Ізраїль відхилив прохання США, де нещодавно затвердили надання Україні 40 мільярдів доларів на бойові дії, дозволити Берліну постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльською технологією та її ліцензією. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на представників США та Ізраїлю:

«Під тиском адміністрації Байдена Ізраїль скоригував свою політику щодо Москви й поступово зайняв більш проукраїнську позицію, ніж коли Росія почала своє вторгнення. Але досі не поставив в Україну сучасне озброєння. Амір Ешель, генеральний директор міністерства оборони Ізраїлю, два тижні тому відвідав Вашингтон для переговорів з представниками Пентагону щодо співробітництва в галузі безпеки між США та Ізраїлем. За словами представників США та Ізраїлю, Колін Кал, заступник міністра оборони США з питань політики, зустрівся з Ешелем і розповів про зусилля адміністрації Байдена змусити країни по всьому світу постачати Україні зброю. Калін Кал запитав Ешеля, чи дасть Ізраїль дозвіл Німеччині на передачу Україні протитанкових ракет „Спайк“. Ракети виробляються на ізраїльському заводі в Німеччині. Згідно з ліцензією, Ізраїль повинен схвалити будь-яку передачу ракет третій стороні. Амір Ешель відхилив запит, сказавши Калю, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну військову техніку».

Також видання посилається на неназваного високопоставленого ізраїльського чиновника, який заявив, що Ізраїль занепокоєний вірогідністю вбивства російських військових зі зброї ізраїльського виробництва. Мовляв, це може призвести до того, що рф нашкодить безпековим інтересам Ізраїлю в Сирії.

Додамо, що 18 травня міноборони Ізраїлю повідомило, що відправило до України 2000 шоломів та 500 захисних жилетів.

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