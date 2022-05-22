Намагаються відтягнути переозброєння ЗСУ: у Зеленського пояснили, у чому полягає завдання Росії на нинішньому етапі

За розрахунками українських та західних аналітиків через півтора-два місяці українська армія буде на піку своїх бойових можливостей. Тому в Росії вважають, що їх завданням в даний час є відтягування переозброєння ЗСУ максимально. Про це в інтерв'ю Фейгіну розповів радник голови ВП Олексій Арестович.

«Звідси головна теза росіян: війну треба припинити, а найкращий спосіб це зробити — демілітаризувати ЗСУ. Їхнє завдання — збити темпи постачання зброї», — зазначає Арестович.

У Кремлі хочуть подати своєму електорату тимчасове захоплення Маріуполя та вихід на кордони Луганської області (якого не буде) як «велику перемогу Росії». Більше того, зараз Росія активно взялася за уряди країн ЄС, запускає туди своїх людей, мета яких — переконати світ, що «РФ і Захід досягли угод, а миру не хоче тільки Україна», — зазначив Арестович.

Як писали «ФАКТИ», армія Росії не припиняє ведення активних бойових дій на Донбасі, у Східній операційній зоні, і готується до наступу на Слов'янському напрямку. Про це свідчать артилерійські удари, завдані по розташованим у передмісті населених пунктах Вірнопілля, Дібровне та Довгеньке.

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