Рецепт чинний 3 місяці: де знайти інсулін в умовах воєнного стану хворим на діабет

У період воєнного часу інсулін можна отримати абсолютно безплатно (список аптек у Києві, де можна отримати цей препарат). Усі 47 препаратів, які входять до Програми медичних гарантій тепер можна отримати без будь-яких доплат.

«Щоб отримати рецепт на інсулін, потрібно звернутися до сімейного лікаря, терапевта чи педіатра (якщо ліки потрібні дитині), з яким у вас укладена декларація. Або ж завітати на прийом до лікаря-ендокринолога, — пояснює сімейний лікар Степан Ковтун. — Якщо ви маєте чинний рецепт на інсулін, створений ще у довійськовий час, ви також отримаєте препарати абсолютно безплатно. Оновлювати рецепт не потрібно (за умови, якщо він ще непогашений). Рецепт чинний 3 місяці з дати його отримання. В умовах воєнного часу аптеки приймають як електронний, так і паперовий рецепти на препарати інсуліну.

Якщо лікар має доступ до електронної системи охорони здоров’я — він створить рецепт, після чого вам надійде номер та код рецепта в sms-форматі. Якщо ж є труднощі з Інтернетом чи виникли проблеми з електрикою, лікар випише паперовий рецепт, поставивши підпис та печатку. Навіть при можливих перебоях у роботі, лікар обов'язково надасть вам рецепт на необхідні препарати".

За словами лікаря, ще одне актуальне питання від пацієнтів — де знайти інсулін:

«Є список аптек, де можна переглянути наявність інсуліну є за посиланням https://bit.ly/37lB2aQ. Перелік аптечних закладів постійно оновлюється.

Корисний помічник у пошуці необхідних препаратів (не тільки для хворих на цукровий діабет) — це сервіс Tabletki.ua. Також можна звернутися на гарячу лінію МОЗ України за безкоштовним номером телефону 0800 60 20 19. Оператор опрацює ваш запит та підкаже, де знаходиться найближча аптека з інсуліном та, за можливості, скоординує з волонтерами з питання доставки".

7

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter