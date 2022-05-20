Як не набрати зайвої ваги через стрес, викликаний війною: поради фахівця

Попри війну, чимало українців залишились у рідних стінах і перебувають у відносному спокої, не зважаючи на пронизливі сирени. Наші воїни забезпечують нам цей спокій. Дехто став менше рухатись, перейшовши на дистанційну роботу, а більше — заглядати у холодильник і дозволяючи собі щось калорійне. Як не допустити зайвих кілограмів на талії, радить фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

— Думати про своє здоров'я зараз — це не егоїзм. Це патріотизм, — вважає Віктор Мандзяк. — Україна має бути здоровою нацією. Багато для кого з нас життя набуло форм телевізора і холодильника. Тобто, ми практично не рухаємось і багато їмо. Це ослаблює наші м'язи, в той час, як жирова тканина росте як на дріжджах. Не зовсім здорова історія, точніше зовсім не здорова.

— Як цьому протидіяти?

- Тренуйтесь. Фізичні вправи розвивають м'язи і фізичні якості, та й калорії тратять, ті, що з холодильника. До речі, холодильник…

Не їсти перед телевізором чи телефоном. Прийом їжі — це окремий процес, не сумісний ні з чим іншим. Тільки ви, тарілка і виделка.

Не турбувати холодильник зайвий раз. Сплануйте конкретну кількість прийомів їжі. Лізти в холодильник кожен раз, як стало сумно чи тривожно — до зайвих кілограмів, однозначно.

Дозуйте «смачну їжу». Смачною їжею я називаю те, що ми можемо їсти цілодобово, перериваючись лише на сон. Це, зазвичай, солодощі, випічка, чипси, ковбаси. Такою їжею завершуйте трапезу, коли ви вже ситі. І хай це буде трошки, не напхатись, а посмакувати.

Зараз ми всі перебуваємо в перманентному стресі. Стрес робить людину імпульсивною. Імпульсивна людина погано контролює свою поведінку, харчову теж. З іншого боку стрес хочеться заїсти. Якщо є вибір між гречкою і шоколадом, ніхто стрес гречкою заїдати не буде… Якщо у вас вдома є їжа з підкріплювальними властивостями (солодощі, ковбаса, чипси, випічка), організм не заспокоїться, допоки її не стане. Біда в тому, що така їжа погано насичує. Її дуже легко переїсти.

— Що робити в такому випадку?

— Поїсти. А тоді ситим піти чи поїхати за продуктами — щоб вибирати їжу головою, а не животом. Закупитись крупами, цілозерновим хлібом, картоплею, фруктами, овочами (свіжі, морожені, мариновані, квашені), молоком, м'ясом та рибою. А «смачного» купити на один раз, наприклад, шоколадку на сім'ю. Якщо вдома не буде смачненького, вам не захочеться їсти перед телевізором, і взагалі, зайвий раз заглядати в холодильник. Ви будете їсти, покладаючись на фізіологічний голод. Таке харчування не тільки протидіятиме зайвим кілограмам, а й наситить ваше тіло необхідними речовинами. Як можна думати про фігуру і здоров'я, коли війна? Треба! Україна має бути здоровою.

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