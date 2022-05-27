Бутерброди «Позитив»: корисно, смачно, красиво і дуже просто

Бутерброди асоціюються із харчуванням всухом'ятку, а це — «гастрит, зайва вага, незбалансоване і взагалі нездорове харчування». А виною всьому цьому — стереотипи. За словами відомої дієтологині Оксани Скиталінської, можна зробити корисний і смачний бутерброд із незвичайним смаком. Він матиме низький глікемічний індекс, надовго насичуватиме, але (і в цьому його особливість) його смак залишатиметься з вами мінімум пів дня.

Інгредієнти:

Батон висівкового хліба (м'якого, можна із зернятками соняшника)

Блакитний сир

Свіжа груша

В'ялені груші або м'яка курага, або в'ялені персики.

Приготування:

З батона зрізаєте всі шкірки (потім погодуєте пташок) і ріжете його вертикально. Сир блакитний також ріжете шматочками, шириною до 1 см. Курагу розрізаєте ножем на половинки. Грушу ріжете пластинками. Продовгувату форму вистелюєте харчовою плівкою з усіх боків, щоб плівка звисала. Дно викладаєте густо курагою або в'яленими грушею/персиком.

Зверху щільно кладете шматочки блакитного сиру. Потім свіжу грушу пластинками. Потім знову хліб і повторюєте ще двічі такі самі дії.

Закриваєте щільно плівкою. Зверху ставите дощечку, гніт (гантелю) — і в холодильник на ніч, мінімум на 3−4 години.

Знімаєте плівку. Перевертаєте нижньою стороною вгору (курагою чи грушами вгору). Нарізаєте шириною 2 см дуже повільно, поступово і дуже гострим ножем, щоб був гарний зріз.

Раніше Руслана Писанка поділилася оригінальним рецептом смачної намазки з оселедця на хліб.

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