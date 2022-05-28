«Облом» від ЗСУ: ворог намагався атакувати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, але відступив із втратами, — Генштаб

На Сєвєродонецькому напрямку, де ворог за підтримки артилерії, вів штурмові дії у районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Осколонівка, Тошківка, російські війська зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції.

«Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення. За підтримки вогню мінометів та артилерії проводив наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Нагірне, Василівка, Комишуваха та Відродження. Успіху не мав, відійшов», — зазначили у Генштабі ЗСУ, розповідаючи про стан справ на початок 94-ї доби широкомасштабного вторгнення росії.

Щодо ситуації на білорусько-українському кордоні, то на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони білорусько-українського кордону. Угруповання посилено маневровими групами радіоелектронної боротьби, що діють вздовж державного кордону України. В район населеного пункту Лунінець Брестської області переміщено дивізіон ОТРК «Іскандер-М». Зберігається загроза завдання ударів по об’єктах інфраструктури та підрозділах Сил оборони з білоруської території.

За іншими напрямками ситуаця наступна:

На Слов’янському ворог активних бойових дій не проводив, основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій, поповненні втрат і запасів, а також створенні умов для відновлення наступу. За підтримки артилерії намагався розвинути наступальні дії в районі населеного пункту Пасіка, але успіху не мав, відійшов.

На Донецькому ворок проводить активні наступальні дії. Збільшив інтенсивність дій оперативно-тактичної та армійської авіації.

На Лиманському росіяни продовжували обстрілювати з мінометів і реактивних систем залпового вогню по районах населених пунктів Озерне та Діброва. Поблизу останнього завдав авіаційних ударів. Намагається закріпитись в районі населеного пункту Лиман.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках внаслідок дій Сил оборони України ворог зазнав значних втрат та відступив у районах населених пунктів Новопіль та Новодарівка.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та фортифікаційному обладнанні позицій третього рубежу оборони. Внаслідок наступальних дій підрозділів наших військ ворог зазнав втрат та зайняв оборону на невигідних рубежах.

«На території рф тривають заходи прихованої мобілізації. Противник продовжує знімати зі зберігання застаріле озброєння та військову техніку з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання. На території Воронезької області триває підготовка резервістів», — додали у Генштабі.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито вісім атак ворога, знищено п’ять танків, десять одиниць бойової броньованої техніки та чотири ворожих автомобіля. Підрозділи протиповітряної оборони знищили БпЛА типу «Орлан-10».

Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України знищила ротну тактичну групу противника з технікою та живою силою. На Харківщині військовослужбовці Десантно-штурмових військ збили бойовий вертоліт Ка-52.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині український винищувач знищив російський Су-35.

Фото Генштабу ЗСУ

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