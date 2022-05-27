Продовжив справу «Привида Києва»: під Херсоном український винищувач жорстко розправився з путінською «сушкою» Су-35

Незважаючи на затримки з поставками ленд-лізу та викликану цим перевагу російської воєнщини в літаках, українські воїни не збираються здаватися на милість ворогові та успішно знищують літальні об'єкти ворога, перетворюючи їх на «летальні».

Так, сьогодні, 27 травня, український винищувач МіГ-29 збив російський штурмовик Су-35, повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

«Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України в небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював на літаки української штурмової авіації», — йдеться у повідомленні.

«Слава українським пілотам! Смерть окупантам!» — пишуть у Командуванні ВПС, обіцяючи повідомити більше деталей у подальших повідомленнях.

Не менш важливим є той факт, що дії українських пілотів підтримують представники інших родів військ. Так, сьогодні свій внесок у загальну справу перемоги над путіністами зробили воїни Інженерних військ.

«Десятки одиниць ворожої військової техніки підірвані, спалені, захоплені. Сотні російських окупантів ліквідовані. Воїни Центру інженерної підтримки КСП Збройних Сил України якісно виконують свою роботу», — йдеться в їх повідомленні з попередженням, що в боротьбі з російськими фашистами неможливо обійтися без ненормативної лексики.

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Нагадаємо, всього з моменту початку повномасштабної війни з рф в Україні «утилізовано» вже 206 ворожих літаків.

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