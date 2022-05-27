Назріває «новий Маріуполь»: генерал розповів, як уникнути величезних втрат на Донбасі

Оперативна обстановка у районі Сєверодонецька нині є дуже важкою — не виключено, що українським військовим взагалі доведеться відійти та залишити місто.

Про це заявив в інтерв'ю генерал-майор СБУ у запасі Віктор Ягун.

«Не мені приймати рішення, а людям, які безпосередньо перебувають на місці подій. Ситуація дуже проста: не варто копіювати тактику колись радянської армії, ще якихось армій, які намагалися закріпитися на якихось ділянках і помирати там до останнього бійця, тому що навіщо тримати місто, коли можна відійти, а через деякий час його звільнити — це набагато ефективніше і дозволяє уникнути втрат. Я думаю, що це однозначно саме українська тактика», — сказав він.

Водночас він назвав російський наступ «надзвичайно жорстким».

«Причому підтверджено тактику, яку оцінювали наші партнери, — про те, що російські окупанти відійшли від бажання того, що хотіли проводити великі армійські операції, захоплення десятків тисяч бійців і т.д. Вони зараз сконцентрувалися на батальйонному рівні і кооперуються фактично на рівні навіть деяких рот», — каже генерал.

На думку Ягуна, саме така тактика дозволить уникнути нового Маріуполя.

Поки ж рашисти оперують зараз тим, щоб захопити якесь селище, квартал, обійти якоюсь дорогою. Тобто від глобальних цілей на кшталт «захопити Київ за три дні» — дійшло до «дай Боже захопити за тиждень Сєверодонецьк».

Приблизно про те ж говорить і американський Інститут вивчення війни, на думку якого найближчими днями армія росії може посилити наступ на Сєвєродонецьк. Сили кинуть також на атаку на Сіверськ.

Нагадаємо, президент Зеленський звинуватив військове командування росії в прагненні зробити Донбас безлюдним і перетворити Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєверодонецьк на згарище, як це вже сталося в Маріуполі.

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