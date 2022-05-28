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Україна

Став легендою за життя: український пес Патрон удостоєний нагороди Канського кінофестивалю (відео)

9:37 28 травня 2022
Пес Патрон

Дворічний песик Джек Рассел Патрон, який допомогає чернігівським рятувальникам знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, став кінозіркою — у Каннах його відзначили премією «Пальмовий пес».

Як повідомляють у ДСНС, це найпрестижніша у світі кінопремія, якою нагороджують чотирилапих. Жюрі ухвалило таке рішення одноголосно.

«В холлі Ганд-готелю було оголошено цю приємну для нас новину. На жаль, Патрон дізнався про свій зірковий статус дистанційно. Однак після перемоги — хто зна! — наш маленький герой і відвідає світову кіностолицю, аби провести автограф-сесію для своїх фанів», — додали у назвичайній службі.

 

Повідомив про цю новину й сам лауреат на своїй сторінці у соцмережах.

 

Не виключено, що на честь Патрона в Україні випустять марку. Так, у рейтинговому голосуванні така пропозиція посіла друге місце, пропустивши вперед лише варіант «Добрий вечір, ми з України».

Фото Патрона із соцмереж

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