За вбивство колишньої дружини заплатив 3000 доларів: у Вінниці засудили чоловіка та його спільника

26 травня Вінницький апеляційний суд залишив у силі вирок про довічне позбавлення волі Юрія Плахотнюка, чоловіка жертви, та його спільника, найманого кілера Ігоря Дюміна. Їх визнали винними у вбивстві бухгалтерки Вінницького міського Палацу мистецтв «Зоря» Віталіни Плахотнюк. Водночас суд відхилив апеляційні скарги захисників підсудних. Про це повідомили у пресслужбі відомства:

«Адвокати під час розгляду скарги зауважували, що підсудні щиро каються у скоєному, визнають провину, мають позитивні характеристики, раніше не судимі. Один із них намагався компенсувати шкоду потерпілим, але ті відмовилися її приймати. Саме тому просили колегію змінити вирок суду першої інстанції та призначити замовнику вбивства, колишньому чоловіку загиблої, 10 років позбавлення волі, а кілеру — 15.

На судовому засіданні мотивом скоєння злочину замовник вбивства назвав тривалий конфлікт із Віталіною Плахотнюк. За його словами, жінка перешкоджала йому брати участь у вихованні їхньої дочки. Іншого підозрюваного підштовхнуло на вбивство бажання «забезпечити існування сім’ї, якій не було за що жити». Він стверджував, що його мали призвати до армії. Обоє попросили у потерпілих вибачення. Про скоєне шкодують. Однак батьки загиблої у їхню щирість не повірили. Говорили, що на попередніх судових засіданнях каяття від обвинувачених не чули, а довічне ув’язнення вважають законним і справедливим покаранням для них".

Юрій Плахотнюк та його спільник Ігор Дюмін на лаві підсудних

Зазначимо, що 32-річну Віталіну Плахотнюк убили чотирма пострілами з пістолета на залізничній колії у Вінниці 21 серпня 2018 року.

Віталіну Плахотнюк убили чотирма пострілами з пістолета на залізничній колії у Вінниці

«Розглядались різні версії злочину, серед яких й пограбування. Але цю версію відкинули, бо прикраси та телефон були при жінці. Після того як стали вивчати її сімейний стан, з'ясували, що загибла розлучена, — розповідав на той час керівник ГУНП у Вінницькій області Юрій Педос. — Із 6-річною донечкою вона мешкала у батьків. Стосунки між колишнім подружжям були дуже погані. З ухвалою на проведення обшуку ми виїхали на місце проживання колишнього чоловіка. У його комп’ютерній техніці знайшли записи: «Шукаю кілера», «Як приховати сліди злочину» та «Як замолити гріх вбивства». Та чоловік все відкидав.

У ході негласних слідчих розшукових дій та технічних заходів правоохоронці вирахували, із ким спілкувався чоловік Віталіни Плахотнюк. Ми мали й фото підозрюваного із камер спостереження. За кілька місяців до скоєного ексчоловік дуже активно готувався до злочину та спілкувався з особою, яка мешкала в Донецькій області. Познайомились в Інтернеті, 22-річний молодик дав оголошення, що виконає будь-яку роботу на території України. Після скоєного кілер втік. Затримали його у готелі міста Костянтинівка. У скоєному він зізнався. Чоловік загиблої сам знайшов зброю. Її передав кілеру за годину до вбивства. За вбивство мав заплатити 3000 доларів. Головний мотив — важкі стосунки з колишньою дружиною".

Після похорону Віталіни Плахотнюк опікунами 6-річної дитини стали дідусь та бабуся зі сторони загиблої.

Раніше на Львівщині суд виніс вирок батьку, який зарізав рідного сина та його друга. А на Херсонщині жінка, що зарізала свого співмешканця, отримала 7 років та 2 місяці позбавлення волі.

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