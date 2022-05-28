Із-за війни з рашистами «справа Катерини Гандзюк» може розвалитися: що про це відомо

Ще на дві місяці продовжили термін тримання під вартою для обвинувачених у справі про вбивство Катерини Гандзюк. Таке рішення ухвалив Дніпровський районний суд у Києва, задовольнивши клопотання прокурора. Вони перебуватимуть у СІЗО до 21 липня. Про це повідомила адвокатка потерпілої сторони Ольга Веретільник.

«Питання про запобіжний захід розглядали протягом чотирьох судових засідань. Також суд відмовив обвинуваченим Олексію Левіну у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на заставу з подальшою сплатою цієї суми на потреби військових, а Владиславу Мангеру — у скасуванні запобіжного заходу для вступу до ЗСУ. Адвокати обвинувачених намагалися всіляко затягнути процес, тому декілька разів не виходили на відеозв’язок із судом, засідання переривали для виклику державного адвоката з системи безоплатної правової допомоги та для розгляду питань про відвід судді та прокурору. Проблемою залишається необхідність долучати учасників дистанційно. Половина з них були присутні в суді через відеозв’язок.

Багато дискусій протягом чотирьох засідань викликали питання застосування нових норм КПК, які діють в умовах воєнного стану. Наприклад, про автоматичне продовження тримання під вартою до двох місяців, бо суд не має технічної можливості провести засідання. Наприкінці березня Мангер та Левін перебували під вартою саме на підставі цієї норми. Захисники стверджували — норма КПК неконституційна, а Мангера та Левіна потрібно випустити з-під варти вже. Крім цього, прокурор подав нове клопотання про продовження строку, а старе попросив залишити без розгляду. За версією захисту, далі справа просто розвалиться, тому що всі свідки у справі перебувають на тимчасово окупованих територіях. Хоча насправді частина з них все ж перебуває на підконтрольній Україні території і може прибути на слухання".

Наступне судове засідання у справі про напад на Катерину Гандзюк заплановане на 7 червня. Планують розглянути питання про долю застави, що ще кілька років тому внесли за Владислава Мангера. Гроші досі перебувають на депозитному рахунку держави.

Нагадаємо, на херсонську активістку Катерину Гандзюк напали біля її будинку 31 липня 2018 року, виливши літр сірчаної кислоти. Вже за три місяці від отриманих травм вона померла.

За напад було засуджено п’ятьох виконавців злочину. Вони пішли на угоду зі слідством і визнали, що за злочин отримали по 500 доларів. Справу проти ймовірних організаторів — Владислава Мангера та Олексія Левіна — розглядає Дніпровський районний суд Києва з серпня 2020 року.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Херсоні окупанти-мародери пограбували квартиру активістки Катерини Гандзюк.

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