Більше не свята: київську «Святу Джавеліну» відредагували після протесту Ради церков

У Києві на будинку по вулиці Авіаконструктора Антонова, 13 у Солом'янському районі з'явився мурал зі «Святою Джавеліною», проте практично одразу зображення втратило німб через протест Всеукраїнської Ради Церков.

Мурал — робота компанії Kailas-V. Художники зобразили «Джавеліну» з переносним протитанковим ракетним комплексом Javelin у руках та тризубцями на німбі.

Ось так спочатку виглядав мурал

Фото Kailas-V

Фото Kailas-V

Проте релігійна організація звернулася до місцевої влади з вимогою «дотримуватися норм законодавства України, яке зобов'язує з належною повагою ставитися до релігійних переконань співгромадян»: «На муралі нібито Богородиця тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 „Джавелін“, який використовують для зупинки російської агресії. Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне неприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, яке використовує релігійні почуття та символи як об'єкт пародії».

Художникам довелося стерти німб. У компанії висловили жаль, що Рада церков «як у російській федерації диктує свою волю не тільки в тому, що стосується церков та культових споруд, а й робить заручниками все місто, бо їм бачиться «образа релігійних почуттів».

До речі, американські ПТРК надихають не лише художників. Після початку широкомасштабної агресії батьки стали давати своїм новонародженим дітям імена Джавелін та Джавеліна.

Фото Kailas-V

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