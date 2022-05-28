Колишній лідер гурту «Тартак» Олександр Положинський 28 травня святкує своє 50-річчя у ЗСУ. Про це він розповів у себе на сторінці у соцмережі і вкотре закликав підтримати захисників:

«Мені 50. І я — солдат ЗСУ, стрілець 47-го окремого батальйону. В мене є форма і автомат. В мене є командири і товариші по зброї. В мене є багато нових обов’язків і трошки менше колишніх прав. Поки що я не дуже хороший солдат, але щодня я стараюся стати кращим. І стану. Можливо, навіть офіцером. Колись. Як мріяв колись. Я далеко від рідних та друзів. Тому все ближчими стають мені люди, яких я два тижні тому й знати не знав. Але до мене має приїхати сьогодні один друг і ми, сподіваюся, разом з ним заграємо гарний концерт для тих, декому з яких ще, можливо, доведеться стати моїми друзями. В мене були хороші 50 років життя. Насичені, яскраві, емоційні, плідні. Хай і далі будуть не гірші. Святкування буде зовсім не таким, якого мені хотілося і яке колись планувалося. Але це не головне. Головне — Перемога і Мир після неї. А поки я дякую всім, хто в мене є».

Наприкінці Сашко Положинський зізнався, що в нього кріпатура у всьому тілі, а в душі — біль за втратами і руйнуваннями:

«У мені любов до своїх та ненависть до ворогів. Україна переможе і стане значно кращою, ніж була і є. Ми навчимося єдності та взаємоповазі. Ми зможемо здійснити наші прагнення і мрії. І теж будемо кращими, ніж є».

Фоловери під постом артиста вже залишили тисячі теплих слів, де побажали йому повернутись живим та з перемогою над рашистами.

Нагадаємо лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, який разом із музикантами вступив до лав тероборони, захищає країну не лише зі зброєю в руках, а й на інформаційному фронті.

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