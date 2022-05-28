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Україна

У російському озброєнні виявили деталі виробництва США: що дізналася розвідка

19:40 28 травня 2022
Російський вертоліт

В українській воєнній розвідці повідомили про використання американських мікросхем у захопленій російській віськовій техніці.

«Мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР МО України в російських комплексах ППО „Панцир“, ударних вертольотах Ка-52 „Алігатор“ та крилатих ракетах Х-101. Іноземні електронні компоненти у захопленій ворожій техніці, ще раз доводять „ефективність“ російського „імпортозаміщення“ та підкреслюють повну залежність країни-агресора від західних технологій», — додали в ГУР Міноборони.

До речі, іноземні комплектуючі виявили й у новій техніці. Йдеться про французьку тепловізійну матрицю подвійного призначення Lynred PYCO-640−046 (Ulis) у рашистському «Орлані» 2022 року випуску.

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скибіцькийзаявляв, що активні бої в Україні можуть затягнутися, оскільки путін не відмовиться від своїх планів: «Ця війна затягуватиметься. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень або це буде жовтень або буде до кінця року. Це залежить від нашого опору, стану наших сил оборони і від тієї допомоги, яку нам надають».

Фото ГУР МО

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