«Чекаю на хороші новини»: Зеленський натякнув, коли необхідне для перемоги озброєння почне надходити до України

Президент Володимир Зеленський очікує «хороших новин» від партнерів щодо надання всього необхідного для захисту від росії вже наступного тижня.

Про це він сказав у відеозверненні за підсумками 94-го дня війни за свою незалежність.

«Щодня працюємо над посиленням нашого захисту. Це, перш за все, постачання зброї. Щодня наближаємося до того, що наша армія переважатиме окупантів технологічно та ударною силою. Звичайно, дуже багато залежить від партнерів. Від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту. свободи. І я чекаю з цього приводу хороших новин вже наступного тижня», — заявив глава Української держави.

Також у зверненні до громадян країни Зеленський знову закликав світ офіційно визнати росію державою-терористом та державою — спонсором тероризму.

«Це просто правдиво. Це чесно і відображає ту щоденну реальність, яку окупанти створили в Україні і дуже хочуть понести далі до Європи. І це має бути юридично закріплено», — наголосив він.

Окрім відеозвернення до громадян країни президент України Володимир Зеленський у суботу, 28 травня, дав інтерв'ю проекту Nieuwsuur нідерландського телеканалу NOS.

У ньому він відповів на кілька важливих питань, зокрема про те, якою має бути позиція батьків стосовно власних дітей у важких умовах війни. На думку глави Української держави, дорослі мають намагатися бути прикладом для своїх дітей — і у війні, і у житті.

Володимир Зеленський згадав, що в день початку повномасштабної війни вранці 24 лютого його діти прокинулися від ракетних ударів. На той момент президент уже знав, що відбувається, і збирався на роботу. Після цього вони з родиною не бачились місяцями.

«Я навіть нічого не встиг їм сказати. Вони прокинулися вранці від ракетних ударів, вони їх чули. Я вже був зібраний, я вже знав, що почалася війна. Я поїхав о 4-й ранку на роботу. І після цього ми не бачилися місяцями» , — сказав Зеленський.

«Треба показувати своїм дітям, що в житті може бути будь-яка позиція, крім зрадницької», — наголосив він.

Ще одне питання, яке прокоментував президент України — це переговори з росією. На його думку, кремлівська верхівка боїться путіна, тому всіх членів команди російського диктатора пов'язують багато злочинів. Тому сподіватися на те, що в росії трапиться держпереворот і путінський режим кане у Лету, не доводиться.

«Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони пов'язані між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами — принаймні ми вважаємо злочинами те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані. Я не впевнений у зміні режиму путіна прямо зараз. Я думаю, що вони його всі бояться, — сказав він в інтерв'ю телеканалу NOS.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, які очікування у президента від війни, як вона завершиться, Володимир Зеленський наголосив, що переконаний у перемозі України. Питання лише, якою ціною це станеться і коли.

«Для мене перемога — відновлення територіальної цінності всіх територій. Я не вважаю, що ми можемо зробити це виключно військовим шляхом. Інакше ми втратимо сотні тисяч людей. Як це зараз робить росія — втрачає десятки тисяч людей» — сказав Зеленський.

Президент додав, що кожен українець хоче, щоб Україна повернула Крим та Донбас, але це має статися дипломатичним шляхом.

«Як мінімум ми маємо повернутися на кордони 24 лютого, з яких почалася війна, і далі ми можемо відстоювати свої території дипломатичним шляхом «, — сказав гарант.

За словами Зеленського, ми можемо воювати з росією, але не до останньої людини.

«Якщо їм все одно, то не все одно мені. Якщо ми повернемося на межі 24 числа, я впевнений, що росія сяде за стіл переговорів. Ми не готові віддавати ні Крим, ні Донбас Росії, і ми ніколи не визнаємо їх» — резюмував Зеленський.

«На яких умовах ви хочете особистих переговорів із путіним?» — спитала нідерландська журналістка Володимира Зеленського.

«Питання не в тому, що я хочу домовлятися з путіним, питання в тому, що домовлятися нема з ким. Він побудував країну, де ніхто нічого не вирішує. Не має значення ні переговорна група, ні міністр МЗС, всі ці люди ніхто, на жаль,» — сказав президент.

«Після всього, що зробила росія, ви хочете говорити російською?» — спитала журналістка Володимира Зеленського.

Президент відповів, що може говорити будь-якою мовою, яку знає, але справді з початку повномасштабної війни в Україні багато російськомовних українців перейшли на українську.

«Це правда, після початку вторгнення багато українців, особливо ті, хто говорив російською мовою, адже знищення міст було саме там, де більшість говорять російською, перейшли на українську. Є ненависть до того, що зробили російські війська. І до всього, що з ними пов'язано. Але заборони будь-якої мови, у тому числі російської, в нашій країні немає» , — пояснив президент.

Нагадаємо, напередодні, говорячи про ситуацію на фронті, Володимир Зеленський констатував, що зараз окупанти намагаються хоча б до ста днів війни досягти тих цілей, які сподівалися реалізувати вже в перші дні широкомасштабного вторгнення, зосередивши на Донбасі максимум артилерії та резервів.

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