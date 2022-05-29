У Києві виросла середня зарплата: скільки роботодавці готові платити українцям

Не дивлячись на суворі реалії воєнного часу, середня зарплата у Києві нині досягає 29 тис. грн. Крім того, у травні частка пропозицій роботи у Києві складає 35,8% від актуальних в усій країні вакансій (другу позицію займає Львів — 17,1%). Тож втрачені на початку війни лідерські позиції за кількістю пропозицій роботи Київ поновив вже в квітні.

Як повідомляють аналітики сайту Мінфін, в число регіонів з найбільшою кількістю вакансій у травні входили Дніпропетровська область (8,5%), Одеська область (3,4%), Івано-Франківська область (2,9%) та Черкаська область (2,9%).

У п’ятірку регіонів-лідерів за розміром середньої зарплати в травні увійшли Полтавська область (22 300 грн), Львівська область (21 600 грн), Одеська область (21 000 грн) та Івано-Франківська область (19 400 грн).

Інфографіка сайту grc.ua

«Українці нині перебувають в активному пошуку роботи. Про це свідчать дані рекрутингового сайту grc.ua, де за останній тиждень кількість нових реєстрацій збільшилася на 55%, а кількість відгуків на вакансії — на 33%», — констатують аналітики з рекрутингу.

Нагадаємо, «ФАКТИ» дали покрокову інструкцію як отримати статус безробітного через додаток «Дія».

125

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter