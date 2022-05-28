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Гроші

Зарплати в Україні різко скоротяться, а потім почнуть зростати «галопуючими темпами», — прогноз експерта

11:36 28 травня 2022
Зарплати в Україні

Незважаючи на важкий воєнний період і коливання курсу валют, економіка України почне зростати, перш ніж середня зарплата опуститься нижче за граничну позначку в 400 доларів. Про це повідомив український економіст Михайло Кухар, пише finance.ua.

Так, в Україні після початку широкомасштабної агресії росії ціни стрімко зростають, а зарплати не змінюються, через що українці, які мають доходи та заощадження у національній валюті, біднішають.

«І ті, хто має заощадження в доларах, будуть біднішими. Зростання гривневих цін на 20%, навіть якщо у тебе така ж кількість доларів, все одно менше товарів купиш. Це війна. І це ще не найгірші наслідки», — наголосив Кухар.

Економіст зауважив, що Україна вперше в новітній історії зіткнулася з такою кількістю мігрантів, якщо раніше заробітчани в середньому переказували в Україну 1,2 млрд доларів, то зараз, навпаки, спостерігається відтік валюти у розмірі 3 млрд доларів, які переказують на життя біженцям за кордон.

Проте є гранична точка, нижче за яку середня зарплата в Україні не повинна опуститися, перш ніж знову почне зростати.

«До війни була середня зарплата 615 доларів, а в Києві — 925 доларів. Ми не очікуємо, що середня зарплата впаде до менше ніж 400 доларів. А потім вони почнуть зростати галопуючими темпами», — прогнозує економіст.

Як писали «ФАКТИ», в Україні було змінено порядок обчислення стажу депортованим особам.

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