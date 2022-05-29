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Ситуація на фронті незабаром почне різко змінюватись на користь України: у Зеленського назвали дату

10:40 29 травня 2022
Інструктор НАТО навчає українських військових

Завдяки постачанню сучасного важкого озброєння ситуація на фронті має почати різко змінюватися після 15 червня.

Таким прогнозом поділився у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Я думаю, після 15−16 червня ситуація може різко почати змінюватися на нашу користь і сильно не на користь російської армії. Вони спробують усунути це і досягти якихось результатів до 15−17 числа», — сказав він.

Свій прогноз Арестович пов'язує з поїздкою голови Міноборони Олексія Резнікова на нову зустріч військових міністрів НАТО, яка у ці дні пройде на базі «Рамштайн» в Німеччині.

Як зазначив Арестович, на сьогоднішній день в Україну вже переправляється морем частина озброєння від США. За його словами, йдеться вже про системні постачання.

«Вони (окупанти) спробують якраз до 15−20 червня досягти будь-яких результатів, тому що далі ситуація почне змінюватися дуже сильно. Це не буде негайно, але буде прийнято рішення, що показують перспективу», — додав радник голови ОП.

Нагадаємо, раніше схожий прогноз озвучив і американський генерал-лейтенант у відставці Фредерік Бенджамін Ходжес.

Фото Генштабу ЗСУ

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Інструктор НАТО навчає українських військових

Ситуація на фронті незабаром почне різко змінюватись на користь України: у Зеленського назвали дату

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